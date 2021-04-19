وزير الخارجية الباكستاني يشيد بدور الإمارات في الوساطة مع الهند

أشاد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بدور الإمارات في الوساطة الباكستانية الهندية التي أدت إلى وقف إطلاق النار على خط التوتر في كشمير.

وأقر قريشي لأول مرة بوجود ”جلسات“ في الإمارات العربية المتحدة، قائلا: ”تتمتع باكستان بقدر كبير من الثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت الإمارات صديقة لباكستان منذ عقود. وأفراد الأسر الحاكمة قريبون جدا من باكستان. نحن نعتبر قادة الإمارات أصدقاء ومهتمين جدا بباكستان ”.

جاء ذلك في مقابلة خاصة أجراها قريشي مع صحيفة غلف نيوز الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية وقال فيها أيضا إن ”الإمارات العربية المتحدة لديها عدد كبير من الباكستانيين ووجود من الهنود أعلى من ذلك ومن الواضح، بالنظر إلى مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، أنه من المنطقي أن تشعر الإمارات أن لاعبين (الهند وباكستان) في هذه المنطقة، منفصلان، يجب أن يجلسا معا ويتحدثا عن خلافاتهما“.

ووصل قريشي إلى الإمارات يوم السبت في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام لإجراء محادثات ثنائية مع القيادة الإماراتية.

وقالت صحيفة خليج تايمز الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية إن قريشي توجه إلى أبوظبي اليوم الاثنين بعد أن أمضى يومين مزدحمين في دبي للقاء نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، ومسؤولين إماراتيين كبار آخرين.

وكان لافتا أن قريشي توجه إلى أبوظبي بعد يوم واحد فقط من وصول نظيره الهندي س.جيشانكار إلى أبوظبي مساء الأحد حيث التقى بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأكد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة الأسبوع الماضي أن بلده يلعب دورا ”في خفض التوتر في كشمير“ واحترام وقف إطلاق النار.

وقال العتيبة في مؤتمر عبر الإنترنت نظمه ”معهد هوفر“ التابع لجامعة ستانفورد الأميركية إنه ”ليس مطلوبا أن تصيرا (نيودلهي وإسلام أباد) صديقتين مقربتين، لكننا نريد التوصل على الأقل إلى مستوى عمليّ وفعال، مستوى يتحدثان فيه، هذا هو هدفنا“.