أخبار

الكويت تنشر رسميا تعديلا قانونيا يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي
تاريخ النشر: 18 أبريل 2021 12:07 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2021 13:10 GMT

الكويت تنشر رسميا تعديلا قانونيا يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي

نشرت الكويت، يوم الأحد، في الجريدة الرسمية، تعديل قانون الإجراءات بمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي احتياطيا. وذكر حساب "أمن ومحاكم" المحلي على تويتر، أن

+A -A
المصدر: فريق التحرير

نشرت الكويت، يوم الأحد، في الجريدة الرسمية، تعديل قانون الإجراءات بمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي احتياطيا.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي على تويتر، أن ”الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الإجراءات بمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي احتياطيا على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات، وهي قضايا السب والإساءة التي تنشر في الصحف والفضائيات والإذاعات والحسابات الإلكترونية المختلفة“.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.

وبموجب التعديل الجديد، أضيفت فقرة تنص على أنه ”لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه بالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو عن طريق الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي“.

وكان القانون يفرض عقوبة الحبس الاحتياطي لجنح الإعلام والصحافة تصل إلى 10 أيام و20 يوما للجنايات في قضايا الرأي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play