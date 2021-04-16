لماذا اعترفت إيران الآن بسرقة إسرائيل أرشيفها النووي في 2018؟

وصفت صحيفة جيروزاليم بوست اتهام القيادي الإيراني مؤمن رضائي لإسرائيل بسرقة الأرشيف النووي بأنه أول اعتراف علني من جانب طهران بعملية الموساد عام 2018.

وكان رضائي، الذي يشغل منصب سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يتبع المرشد الأعلى مباشرة، قال لوكالة مهر للأنباء الإيرانية، الأربعاء، إن إسرائيل سرقت الأرشيف النووي للبلاد، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى تجديد كبير لأمنها.

وفي حديثه مع الوكالة الرسمية، قال إن ”البلاد تعرضت لانتهاكات أمنية على نطاق واسع“، وأعطى مثالا على ذلك ”أنه في أقل من عام، وقعت 3 حوادث أمنية: انفجاران واغتيال واحد“.

وتابع رضائي: ”قبل ذلك، سُرقت وثائق من الأرشيف النووي بأكمله، كما جاءت بعض الطائرات بدون طيار المشبوهة وقامت ببعض الأعمال“.

ولم توضح جيروزاليم بوست أسباب هذا التوقيت في اعتراف إيران بسرقة إسرائيل لأرشيفها النووي.

واستذكرت أنه عندما قام الموساد بالاستيلاء على الأرشيف النووي من إيران عام 2018، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدلة على أن طهران تهدف إلى تطوير سلاح نووي، حيث أنكرت إيران أن يكون ذلك حقيقيا.

وفي ذلك الوقت، اقتحم عناصر الموساد الإسرائيلي مستودعا إيرانيا لحفظ الأرشيف للبرنامج النووي، وقاموا بإخراج الوثائق الأصلية وتهريبها إلى إسرائيل في الليلة نفسها، وفقا لما نقلته صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مسؤول إسرائيلي رفيع، لم يكشف عن هويته.