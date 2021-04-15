الحكومة الكويتية تنفي تقارير عن توجه وزراء لتقديم استقالتهم

نفت الحكومة الكويتية، مساء الخميس، ما تداولته وسائل إعلام محلية عن توجه وزيرين في الحكومة لتقديم استقالتيهما.

وقال الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، وفق ما نشر مركز التواصل الحكومي على ”تويتر“، إن ”ما نشر في وسائل الإعلام عن استقالة عدد من الوزراء غير صحيح“.

وكانت صحيفة ”الراي“ المحلية كشفت عن توجه وزيري سيادة في حكومة الشيخ صباح الخالد للاستقالة، عقب شهر ونصف الشهر من إعلان تشكيل الحكومة الثانية المرافقة لمجلس الأمة الذي انتُخب أعضاؤه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقالت الصحيفة: إن ”الوزيرين أبديا رغبة أمام رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالاستقالة في ظل استمرارية هذه الأوضاع، وانسداد الأفق السياسي في التعاون بين السلطتين“.

ويتولى الوزارات السيادية في الكويت (وزارة الدفاع والخارجية والداخلية) 3 من أبناء الأسرة الحاكمة، هم: الشيخ حمد جابر العلي، أحمد ناصر الصباح، ثامر علي الصباح.

الوزير حمد جابر العلي اعلن لمجلس الوزراء رغبته بتقديم استقالته شفهياً https://t.co/F8rHRbPiA8 — شاهين سناب (@sah_doc) April 15, 2021

ولم تكشف الصحيفة عن اسمي الوزيرين المعنيين بالاستقالة المتوقعة، في حين ذكرت بعض الحسابات الإخبارية أنهما ”الشيخ حمد جابر العلي وثامر علي الصباح“، وقد أبلغا رئيس الحكومة شفهيا رغبتهما بالاستقالة؛ بسبب حالة الاحتقان السياسي والصدام مع مجلس الأمة منذ أشهر.

انباء عن تقديم الشيخ حمد جابر العلي وعبدالله الرومي استقالاتهم لسمو رئيس مجلس الوزراء في ظل سوء الأوضاع السياسية! ومجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً الليلة.#مجلس_الوزراء#مجلس_الأمة pic.twitter.com/Xh7wnaUnOr — جريدتكم (@ImeGrop) April 15, 2021

وأشار بعض النشطاء في معلومات، لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، إلى إبداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل عبد الله الرومي كذلك رغبته بالاستقالة من الحكومة لذات السبب.

وتخيم حالة التوتر على العلاقة بين السلطتين منذ انتخابات مجلس الأمة الحالي، حيث اتهم نواب المعارضة رئيس الحكومة بعدم التعاون معهم باختيار وزراء حكومته، ما تسبب بصدام مبكر بينهم دفع الحكومة الأولى للاستقالة إثر استجواب رئيسها، وذلك عقب شهر من تشكيلها.

نقلاً للراي وزيرا سيادة يفكرنان بالإستقاله ومصادر لـNXT تلمح بأن المقصود بالخبر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي pic.twitter.com/eS9Pqjlq0s — NXTNEWS نكست الإخباريه (@NXT_NewsP) April 15, 2021

واستمرت حالة التوتر والصدام بعد تشكيل الحكومة الثانية، حيث هدد نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة ولوحوا باستجوابه، قبل أن تنتصر الحكومة سياسيا وتتمكن من تنفيذ طلبها بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وسط رفض واحتجاج شديد من نواب المعارضة.

وشهدت جلستا مجلس الأمة الأخيرتان (الثلاثاء والأربعاء) فوضى عارمة واشتباكات بالأيدي وتبادل الاتهامات بين نواب ورئيس مجلس الأمة، وصعود نواب إلى منصة المجلس وانسحاب البعض من الجلسات؛ احتجاجا على قرارات المجلس المتعلقة بتحصين رئيس الحكومة وتأجيل استجواب وزير الصحة الشيخ باسل الصباح.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أشار إلى أن غاية النواب من هذه الفوضى داخل البرلمان والمشادات ”حل مجلس الأمة“.