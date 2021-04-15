"كونا" تفصل المتسببين بالخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية كونا فصل المتسببين في خطأ بخبر حول وفاة زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب قبل نحو أسبوع.

وقال الناطق الرسمي للوكالة عصام الرويح، إنه بتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، اتخذت الوكالة عددا من الإجراءات الحازمة في ما يتعلق بإدارة التحرير الإلكتروني في الوكالة، لتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء.

وأفاد أنه من بين تلك الإجراءات نقل بعض القيادات في إدارة التحرير الإلكتروني وفصل المتسببين في الخطأ.

وكانت الوكالة قد أحالت المتسببين بخطأ ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب إلى التحقيق، بعدما نشرت عبر حسابها في ”تويتر“ يوم الجمعة الماضي خبر الوفاة متضمناً خطأ لغويا، حيث قالت ”وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية“، موردة كلمة ”زوجة“ بدلاً من ”زوج“.

وأثار الخطأ المذكور حملة انتقادات واسعة للوكالة الرسمية للبلاد، التي سبق أن وقعت بأخطاء شبيهة، إثر نشرها بعض التقارير والأخبار المثيرة للجدل وغير الصحيحة، وكان آخرها خطأ بصورة ولي العهد في يناير الماضي.