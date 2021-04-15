نائب كويتي يثير جدلا بقراءته القرآن أثناء "جلسة ساخنة" (صور)

أثار عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة المناور، جدلاً عبر مواقع التواصل، عقب تداول صورة له أثناء جلسة المجلس الساخنة التي عُقدت أمس الأربعاء، ظهر فيها يقرأ القرآن وسط مشاحنات وسجال النواب من حوله.

النائب أسامة المناور يقرأ القرآن وسط الجدل الحاد في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم pic.twitter.com/bnm65qh6X8 — شبكة البرلماني (@parliamentary0) April 14, 2021

وظهر المناور وهو يقرأ القرآن وسط حالة من الصراخ والجدال من قبل النواب الحاضرين للجلسة التي شهدت تبادل الاتهامات وانسحاب عدد من النواب احتجاجاً على قرارات المجلس.

وتباينت آراء النشطاء إزاء تصرف المناور، إذ شن بعضهم هجوما عليه بسبب ”تلاوته للقرآن أثناء عمله الرسمي“، فيما دافع عنه آخرون وبرروا تصرفه هذا.

وانتقدت سعاد الحمود الناشطة في الشأن المجتمعي انشغال النائب المناور بالقرآن أثناء الجلسة، حيث قالت: ”النائب أسامه مناور العمل عباده والتعبد بالبيت. ما وصلوك الناس للمجلس عشان تترك مصالحهم والحفاظ عليها وتقعد تقرأ القرآن الكريم!!! سوالف الإخونجية“.

النائب اسامه مناور العمل عباده والتعبد بالبيت .

ما وصلوك الناس للمجلس عشان تترك مصالحهم والحفاظ عليها وتقعد تقرا القرآن الكريم !!!

سوالف الاخونجية . — ا. سعاد الحمود 🇰🇼 (@Q80Teach) April 14, 2021

وعلق ناشط آخر يدعى حسن، على تصرف النائب بقوله: ”تخيل أنك نائب بالمجلس وتستلم راتب على هذا الأساس عشان تشرع وتراقب لكن إيمانياتك القوية تخليك تترك عملك الأساسي عشان تقرأ قرآن في الجلسه والناس قايمة وقاعده تقبل الله طاعتك“.

تخيل أنك نائب بالمجلس وتستلم راتب على هذا الأساس عشان تشرع وتراقب لكن ايمانياتك القويه تخليك تترك عملك الأساسي عشان تقرأ قرآن بالجلسه والناس قايمه وقاعده

تقبل الله طاعتك@OsamaAlMunawer pic.twitter.com/9Hr7rgHDkN — 🇰🇼حسَن (@Hassan_Kwt75) April 14, 2021

وكتب المحامي مطلق الجدعي: ”النائب أسامة المناور.. وقت قراءة القران ليس داخل قبة البرلمان هذا الوقت هو الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحة إذا ذابحك الإيمان اقعد في بيتك“.

النائب أسامة المناور … وقت قراءة القران ليس داخل قبة البرلمان

هذا الوقت هو الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحة اذا ذابحك الإيمان اقعد في بيتك … pic.twitter.com/6oxShJ29Rq — المحامي/ مطلق الجدعي (@mutlaq_lawyer) April 14, 2021

ورغم الهجوم الذي شنه نشطاء تجاه النائب، فقد لاقى تبريراً ومساندة لتصرفه هذا من قبل آخرين ومنهم الدكتورة ريم العسعوسي أخصائية الصحة العامة.

كتبت الملائكة في صحيفه هذا النائب اليوم

أنه رفض أن يُخدش صيامه في نهار ثاني يوم من رمضان ٢٠٢١@OsamaAlMunawer pic.twitter.com/0AQJQ59H0i — د. ريم العسعوسي🇰🇼 (@DrReemAlasoussi) April 14, 2021

وأثنى الناشط شعلان فهد ثنيان الغانم، على تصرف النائب وابتعاده عن المشاحنات، قائلا: ”عمرها ما كانت قراءة القرآن مضيعة للوقت بل خير له من المهاترات والكلام الفاضي بالعكس جزاه الله خير.. خير ما فعل.. والله يهدي الجميع ويريهم الحق ويعينهم على ما ينفع العباد والبلاد“.

عمرها ما كانت قرائة القرآن مضيعة للوقت بل خير له من المهاترات والكلام الفاضي بالعكس جزاه الله خير خير ما فعلوالله يهدي الجميع ويريهم الحق ويعينهم على ما ينفع العباد والبلاد — شعلان فهد ثنيان الغانم (@sfalghanim) April 14, 2021

وفي منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، أصدرت دائرة التأديب في المحكمة قرارا بإيقاف النائب المناور عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة 3 أشهر، بسبب ”إهماله الجسيم بدعوى أحد موكليه التي تعود لأعوام سابقة“.

وفاز النائب المناور عن الدائرة الثالثة في الانتخابات النيابية التي أقيمت في ديسمبر الماضي، والتي شهدت فوزاً نسبياً لنواب المعارضة.