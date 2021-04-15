أخبار

نائب كويتي يثير جدلا بقراءته القرآن أثناء "جلسة ساخنة" (صور)
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 1:11 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 1:25 GMT

نائب كويتي يثير جدلا بقراءته القرآن أثناء "جلسة ساخنة" (صور)

أثار عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة المناور، جدلاً عبر مواقع التواصل، عقب تداول صورة له أثناء جلسة المجلس الساخنة التي عُقدت أمس الأربعاء، ظهر فيها يقرأ القرآن

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أثار عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة المناور، جدلاً عبر مواقع التواصل، عقب تداول صورة له أثناء جلسة المجلس الساخنة التي عُقدت أمس الأربعاء، ظهر فيها يقرأ القرآن وسط مشاحنات وسجال النواب من حوله.

وظهر المناور وهو يقرأ القرآن وسط حالة من الصراخ والجدال من قبل النواب الحاضرين للجلسة التي شهدت تبادل الاتهامات وانسحاب عدد من النواب احتجاجاً على قرارات المجلس.

وتباينت آراء النشطاء إزاء تصرف المناور، إذ شن بعضهم هجوما عليه بسبب ”تلاوته للقرآن أثناء عمله الرسمي“، فيما دافع عنه آخرون وبرروا تصرفه هذا.

وانتقدت سعاد الحمود الناشطة في الشأن المجتمعي انشغال النائب المناور بالقرآن أثناء الجلسة، حيث قالت: ”النائب أسامه مناور العمل عباده والتعبد بالبيت. ما وصلوك الناس للمجلس عشان تترك مصالحهم والحفاظ عليها وتقعد تقرأ القرآن الكريم!!! سوالف الإخونجية“.

وعلق ناشط آخر يدعى حسن، على تصرف النائب بقوله: ”تخيل أنك نائب بالمجلس وتستلم راتب على هذا الأساس عشان تشرع وتراقب لكن إيمانياتك القوية تخليك تترك عملك الأساسي عشان تقرأ قرآن في الجلسه والناس قايمة وقاعده تقبل الله طاعتك“.

وكتب المحامي مطلق الجدعي: ”النائب أسامة المناور.. وقت قراءة القران ليس داخل قبة البرلمان هذا الوقت هو الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحة إذا ذابحك الإيمان اقعد في بيتك“.

ورغم الهجوم الذي شنه نشطاء تجاه النائب، فقد لاقى تبريراً ومساندة لتصرفه هذا من قبل آخرين ومنهم الدكتورة ريم العسعوسي أخصائية الصحة العامة.

وأثنى الناشط شعلان فهد ثنيان الغانم، على تصرف النائب وابتعاده عن المشاحنات، قائلا: ”عمرها ما كانت قراءة القرآن مضيعة للوقت بل خير له من المهاترات والكلام الفاضي بالعكس جزاه الله خير.. خير ما فعل.. والله يهدي الجميع ويريهم الحق ويعينهم على ما ينفع العباد والبلاد“.

وفي منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، أصدرت دائرة التأديب في المحكمة قرارا بإيقاف النائب المناور عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة 3 أشهر، بسبب ”إهماله الجسيم بدعوى أحد موكليه التي تعود لأعوام سابقة“.

وفاز النائب المناور عن الدائرة الثالثة في الانتخابات النيابية التي أقيمت في ديسمبر الماضي، والتي شهدت فوزاً نسبياً لنواب المعارضة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play