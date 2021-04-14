شكاوى من موظفي مجلس الأمة الكويتي ضد بعض النواب بتهمة الشتم والتعدي

تقدم عدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بشكاوى ضد بعض النواب بتهمة ”التعدي اللفظي والجسدي“ خلال جلسة اليوم الأربعاء، التي شهدت مشادات كلامية واشتباكا بالأيدي في مشهد تكرر في الآونة الأخيرة تحت قبة عبد الله السالم.

وشملت الشكاوى كل من النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط، حيث ادعى المشتكون ضدهم بتعرضهم للسب والتعدي الخفيف خلال الجلسة التي شهدت فوضى عارمة وانسحاب عدد من النواب منها.

شكاوى في مخفر الصالحية من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة ضد النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/27WBdzWP3T — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) April 14, 2021

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تقدم جمال المنيفي رئيس قسم التشريفات في مكتب رئيس مجلس الأمة بشكوى عن تعرضه للسب من قبل النواب الثلاثة، كما أبلغ حسين علي محمد رئيس قسم الإبداع في تلفزيون المجلس عن تعرضه للتعدي الخفيف والدفع من النائب السويط أثناء تصويره واقعة شتم النواب للمنيفي.

وشهدت الجلسة التكميلية لمجلس الأمة سجالاً بين النواب ورئيس مجلس الأمة، واشتباكاً بالأيدي بين النائبين مساعد العارضي وسلمان الحليلة، فيما تدخل النواب لمنع قوع اشتباك بين النائب ثامر السويط، ونائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي.

نواب يمنعون ثامر السويط من الاشتباك بالأيدي مع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي. pic.twitter.com/4UCMy9VCZn — المجلس (@Almajlliss) April 14, 2021

كما شهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب، بعد موافقة المجلس على تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين أحمد مطيع وسعود أبو صليب لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح، لمدة أسبوعين بناء على طلب الوزير.

وعلق رئيس مجلس الأمة عقب رفع الجلسة على الأحداث التي شهدتها، قائلا: ”إن ما يحدث في قاعة عبد الله السالم من إثارة للفوضى أمر مرفوض والهدف منه هو حل المجلس“.

#مرزوق_الغانم : القيادة السياسية واعية بشأن قيام قلة لخلق أزمات وتسيء في كل جلسة للوصول إلى حل المجلس ..وهذه ليست أخلاق الكويتيين pic.twitter.com/7nVrITDJWo — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 14, 2021

وكانت جلسة أمس قد شهدت فوضى كبيرة واحتجاجا من نواب المعارضة الذين صعدوا إلى المنصة عقب التصويت على طلب إلغاء قرار تأجيل استجوابات رئيس الحكومة، ما دفع حرس المجلس للتدخل لمنع وقوع اشتباك بين النواب والأمانة العامة للمجلس.

ويخيم التوتر على المشهد السياسي في البلد الخليجي منذ ولادة البرلمان الحالي عقب الانتخابات التي أجريت في الـ 6 من ديسمبر، حيث أفصح نواب المعارضة عن نيتهم التصعيدية مبكرا ما تسبب باستقالة الحكومة الأولى وتشكيل حكومة ثانية دون أي استقرار يُذكر طيلة هذه الأشهر.