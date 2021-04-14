الغانم: الفوضى داخل مجلس الأمة الكويتي مرفوضة وهدفها الحل

شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي مجددا اليوم الأربعاء، فوضى عارمة، بعد اشتباك بين النواب بالأيدي وانسحاب البعض الآخر منها.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن ما يحدث في قاعة عبدالله السالم من فوضى مرفوض، مضيفا أن ”هدفهم حل المجلس“.

وكانت جلسة مجلس الأمة اليوم، شهدت وقوع اشتباك بالأيدي داخل قاعة عبدالله السالم، بين النائبين مساعد العارضي وسلمان الحليلة، وتدخل النواب لفض الاشتباك.

ثم تدخل النواب مجددا لمنع وقوع اشتباك بين النائب ثامر السويط، ونائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي.

كما شهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب من الجلسة، بعد موافقة المجلس على تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين أحمد مطيع وسعود أبو صليب لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح، لمدة أسبوعين بناء على طلب الوزير.