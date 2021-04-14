وزارة الدفاع الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية مع الأردن

وقعت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية مع الأردن.

وعن الجانب الإماراتي، وقع مذكرة التفاهم، اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية فيما وقعها عن الجانب الأردني، العميد الركن إبراهيم سلمان النعيمات مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، جرى توقيع مذكرة التفاهم عن بعد عبر تقنيه الاتصال التقني سعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع العسكري.

وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، بهذه المناسبة يتزامن توقيع الاتفاقية مع احتفال المملكة الأردنية الهاشمية بمرور مئة عام على تأسيسها.

وأضاف الجابري، أن توقيع مذكرة التفاهم في هذا اليوم يأتي ليضيف بعدا جديدا للعلاقات المتميزة بين الجانبين.

وأوضح أن التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير أمر مهم وحيوي لكلا الدولتين لما له من أبعاد وانعكاسات إيجابية تعود بالنفع على جميع عناصر هذا القطاع ويؤدي إلى تكامل في الاستفادة من المقومات الموجودة في الدولتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قياداتنا الحكيمة.