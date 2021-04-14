الكويت.. تحديد موعد الانتخابات التكميلية لشغل مقعد بدر الداهوم

حددت وزارة الداخلية الكويتية يوم 22 أيار/ مايو المقبل لإجراء الانتخابات التكميلية في مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة، لشغل المقعد الشاغر بعد إبطال عضوية النائب بدر الداهوم بحكم من المحكمة الدستورية.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي، فتح باب الترشيح اعتبارا من يوم الخميس، حيث سيبدأ استقبال المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات التكميلية في مبنى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات ولمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

بيــــان بشأن الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة2021 لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الخامسة) يفتح باب الترشيح اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 15/4/2021 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 24/4/2021. pic.twitter.com/IKBoLnDv23 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 14, 2021

ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة ”أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألّا يقل عمره عن ثلاثين عاما، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب، وألّا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يُحرم من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات“.

وتأتي هذه الانتخابات عقب شهر من إبطال المحكمة الدستورية، المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، عضوية النائب بدر الداهوم، وذلك لعدم انطباق شروط العضوية عليه، على خلفية إدانته العام 2013 بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.

وكانت قبيلة العوازم التي ينتمي إليها الداهوم، قد أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة الخامسة، احتجاجا على الحكم ضد النائب الذي تباينت مواقف أبناء قبيلته تجاهه.

وسبق أن شطب طلب الداهوم، وهو واحد من أبرز قيادات النواب المعارضين، من قبل وزارة الداخلية عند ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية، قبل أن تقرر محكمة التمييز صحة ترشيح نفسه، ليفوز في المرتبة الثانية في الدائرة الخامسة.

وفي جلسة يوم القسم بتاريخ 30 مارس/آذار، أعلن مجلس الأمة خلو مقعد الداهوم بناءً على حكم من المحكمة الدستورية، تزامنا مع رفض واحتجاج أكثر من 30 نائبا على هذا الإجراء ومقاطعتهم الجلسة.

وتمتلك الكويت برلمانا منتخبا يعد أول تجربة برلمانية في دول الخليج، وتم إجراء أول انتخابات مجلس أمة عقب إقرار البلد الخليجي للدستور العام 1962، لتشهد الحياة الديمقراطية منذ ذلك الحين بعض العثرات، وحُل مجلس الأمة عدة مرات بعد تصادم مع الحكومة.