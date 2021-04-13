محكمة كويتية تأمر بحبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك احتياطيًا

قالت 3 صحف محلية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الوزراء الكويتية أمرت بحبس الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء السابق، وأحد أبناء الأسرة الحاكمة احتياطيًا في قضية تتعلق بسوء استخدام أموال الجيش.

وقالت صحيفتا الراي والجريدة، إن الشيخ جابر المبارك، والشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع والداخلية الأسبق، والمتهم أيضًا في ذات القضية، رفضا الاتهامات الموجهة إليهما.

وذكرت صحيفتا الجريدة والقبس، أن المحكمة رفضت أيضًا طلبًا بإخلاء سبيل الجراح، وهو أيضًا أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الدولة الخليجية. كما قررت المحكمة حظر النشر في القضية بناءً على طلب المبارك، والجراح، وحددت يوم 27 أبريل/ نيسان الجاري، موعدًا للجلسة المقبلة.

ولم يتسنَّ الاتصال بمتحدث باسم الحكومة للتعليق على أمر المحكمة.

واكتسبت القضية المعروفة بصندوق الجيش، المعني بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي، زخمًا كبيرًا في الكويت بعد أن أعلن عنها للمرة الأولى وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، في 2019، وقال إنه أحالها إلى النيابة العامة.

وقدّم الشيخ جابر المبارك استقالته، واستقالة حكومته في 2019، بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) إلى إجراء اقتراع لسحب الثقة من الشيخ خالد الجراح الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة.