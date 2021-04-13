أنباء عن استهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية استُهدفت بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأضافت أن صاروخا إيرانيا بعيد المدى أصاب السفينة الإسرائيلية، ويجري الآن نقلها إلى الموانئ الإماراتية لفحص الضرر التي وقع بها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن ”السفينة تعرضت لضرر نتيجة إطلاق صاروخ أو لغم، وإن إسرائيل تحمّل إيران المسؤولية“، بينما قالت صحيفة ”معاريف“، إن ”الهجوم الإيراني الذي تعرضت له السفينة الإسرائيلية، تم إما عن طريق صاروخ أو طائرة مُسيّرة“.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم اتهامهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

وأضافت القناة التلفزيونية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

وكشفت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية أن السفينة تابعة لشركة الشحن الإسرائيلية (راي)، وهي نفس الشركة المالكة للسفينة التي تعرضت لهجوم إيراني، في فبراير/ شباط الماضي.

وقالت وكالة يونيوز إن السفينة ”هايبيرون“ هي سفينة تجارية كانت تحمل على متنها سيارات، وتحمل الرقم 9690559، وأن طولها يبلغ 200 متر، وعرضها 60 مترًا.

وأضافت نقلًا عن الإعلام الاسرائيلي أن السفينة تعود ملكيتها لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر.

وأشارت الوكالة إلى أن السفينة كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الأحمدي في الكويت.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن من الإمارات أو إسرائيل.