الكويت.. رفض طلب نيابي لإلغاء تأجيل استجوابات رئيس الحكومة والمعارضة تحتج (فيديو)

رفض مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، طلبًا نيابيًا بإلغاء قرار اتخذه المجلس بجلسته السابقة، في 30 مارس/آذارن بتأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني.

ورفض الطلب بعد التصويت عليه من قبل الأعضاء الحاضرين وعددهم 60، حيث أعلن 33 عضوًا عدم موافقتهم على الطلب بإلغاء القرار.

وعلى إثر الرفض، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تثبيت قرار الجلسة السابقة بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.

وكان مجلس الأمة قد وافق في الجلسة السابقة التي أدت فيها الحكومة القسم، على طلب من رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها له، نظرًا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد، وتفانٍ، وتعاون، ووقت كافٍ لحلها.

واعتبر نواب حينها، أن تأجيل الاستجوابات مخالف للدستور، ويعد انتهاكًا لكل المبادئ الديمقراطية، وقواعد العدالة.

وأشاروا إلى أنه يستوجب التصويت على تأجيل الاستجوابات أكثر من أسبوعين نداءً بالاسم، وبتوافر الأغلبية الخاصة، وهما شرطان زعم النواب أنهما لم يتحققا في جلسة القسم التي حضرها 17 نائبًا إضافة إلى أعضاء الحكومة.

واحتج خلال جلسة، اليوم، نواب المعارضة على التصويت على طلب إلغاء قرار تأجيل الاستجوابات، حيث صعدوا إلى المنصة، واعترضوا على التصويت، ما دفع حرس المجلس للتدخل لمنع وقوع اشتباك بين النواب والأمانة العامة للمجلس.

من أحداث جلسة اليوم بعد صعود النواب إلى المنصة وطلب الغانم والشحومي من النواب العودة إلى مقاعدهم بعد تدخل حرس المجلس pic.twitter.com/BVOC7HfInZ — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 13, 2021

وشهدت الجلسة الساخنة كذلك جدالًا بين الرئيس الغانم وعدد من النواب على خلفية الطلب النيابي بعزله، حيث أشار الغانم إلى أن الطلب غير دستوري، وغير لائحي، ونص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس.

وقبل أيام، تقدم النائب بدر الملا، بطلب موقع من 23 نائبًا لإعفاء وعزل الغانم من منصبه بدعوى ”مخالفته الدستور“ في جلسة قسم الحكومة التي شهدت مقاطعة 32 نائبًا.

ومنذ مباشرة النواب لعملهم البرلماني عقب إعلان فوزهم بالانتخابات التي أُجريت، في 6 ديسمبر الماضي، حاول نواب المعارضة حشد صفوفهم لإبعاد الغانم عن الرئاسة، واختيار مرشحهم النائب بدر الحميدي الذي خسر المنافسة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، قد دعا عقب لقائه عددًا من النواب قبل يوم من جلسة القسم، إلى تعاون السلطتين، والابتعاد عن التوترات، وتمكين الحكومة من أداء القسم، وإعطاء رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورهما ومسؤولياتهما في ظل الظروف الراهنة في البلاد، والمنطقة عمومًا.