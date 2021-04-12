غدا الثلاثاء أول أيام رمضان السعودية.. وسلطنة عمان تعلن الأربعاء غرة الشهر الفضيل

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم، أن غدا الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان؛ في حين أعلنت سلطنة عمان أن الأربعاء سيكون غرة الشهر الفضيل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن الديوان الملكي، أن“ المحكمة العليا تعلن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان“.

بدورها؛ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدنينية في سلطنة عمان، أن بعد غد الأربعاء 14 إبريل سيكون أول أيام الشهر الفضيل في السلطنة؛ وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.