انتقادات أردنية لتغريدات حمد بن جاسم بشأن أزمة الأمير حمزة

أثارت تغريدات رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، بشأن الأحداث الأخيرة في الأردن، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذهب البعض إلى اتهامه بمحاولة بث الفتنة في المنطقة.

بن جاسم الذي زعم أن ما حدث في الأردن مؤخرًا، كان مخططًا له منذ فترة طويلة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وإحدى دول المنطقة دون أن يسميها: ”لم يستند في تغريداته إلى أي حقائق ملموسة“، وحملت في طياتها تناقضات ومناكفة لدول في المنطقة، بحسب محللين.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي الأردني أسامة الرنتيسي، إن ما كتبه بن جاسم: ”ليس ذا أهمية، على اعتبار أنه لا عمق سياسي ولا أدلة لما قاله“.

ويضيف الرنتيسي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ما كتبه بن جاسم: ”لم يبن على معلومات ولا على أساس، ويدخل في إطار الثأر والمناكفة“ مع جيران قطر.

ويشير إلى أنه يبدو أن بن جاسم يحاول استمالة الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

تناقض

وفي هذا الإطار، يتساءل الأكاديمي والمحلل السياسي الأردني الدكتور تيسير المشارقة، أنه: ”كيف لمخطط وُضع في عهد ترامب أن ينفذ في عهد خصمه اللدود جو بايدن، الذي يمسك بمقاليد الحكم الآن في البيت الأبيض، خاصة أن إدارة بايدن أعلنت عن دعمها للأردن، بعد الأزمة بشكل واضح وعلى أكثر من مستوى“.

ويؤكد المشارقة في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن: ”الإدارات الأمريكية المتعاقبة تمتلك علاقات وثيقة مع الأردن، ولا يمكن لإدارة بايدن أن تقوم بمثل هذا الفعل“.

وحول ماذا يريد بن جاسم من تغريداته تلك، يتفق المشارقة مع ما قاله الرنتيسي، بأن المسؤول القطري السابق: ”أراد فقط أن يدلو بدلوه ويفسد الأجواء بعد هدوئها نسبيًا في الأردن“.

ويضيف أن بن جاسم: ”مثل بتغريداته دور محراك الشر ومحرك النار تحت الرماد“، على حد تعبيره.

ويصف بعض المراقبين تغريدات بن جاسم، بأنها كانت بمثابة قفز على التحقيقات التي يجريها الأردن في قضية الأمير حمزة، مؤكدين أن المملكة قادرة بذاتها على كشف كافة أطراف ”المؤامرة“ وهي الدولة التي احتفلت أمس الأحد، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.

بث السم في العسل

واعتبر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بن جاسم، أراد بتغريداته بشأن الأردن: ”بث الفتنة في المنطقة“.

وكتب المعارض القطري البارز خالد الهيل، عبر حسابه في تويتر: ”حمد بن جاسم يحاول إشعال فتنة أخرى عبر تغريدات خبيثة، يهمز ويلمز فيها ويوزع اتهامات، لإبعاد الشبهة عن نظام قطر، محاولًا الضرب تحت الحزام“.