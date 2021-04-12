قضية "حقوق المعلمين" في قطر تتفاعل

اشتعلت أزمة المعلمين في قطر، خلال الأيام الأخيرة، وسط مطالبات بضرورة تدخل الوزارة لإصلاح القوانين ومنح المعلمين والمعلمات في قطر، خاصة المواطنين، حقوقا كاملة ورفع ما وصفوه بـ ”الظلم الوظيفي“ عنهم.

ودشن ناشطون قطريون، وسما بعنوان ”#حقوق_المعلمين_في_قطر“ تبادلوا فيه المعلومات والشكاوى والمناشدات، التي وصلت حدّ مناشدة أمير البلاد من قبل البعض من أجل التدخل لحل الأزمة المتفاقمة للمعلمين في قطر.

وتداول ناشطون -بعضهم قال إنه محسوب على الكادر التعليمي في قطر- قائمة تتضمن 6 مطالب، قالوا إنهم مصرون على تحقيقها من جانب وزارة التربية والتعليم.

ونصت قائمة المطالب الستة على ”إجازة صيفية مدتها شهران كاملان (60 يوما) لا يتم التلاعب بها، وتخفيف أعباء المعلم، ومساعدته في تخطي المشكلات التي تواجهه، والاستماع إلى الشكاوى والاقتراحات التي يقدمها، وعدم المساس بالرواتب الشهرية والعلاوات، وإلغاء قرار رقم 14 الخاص بالخصومات، وتشكيل نقابة للمعلمين يكون جميع أعضائها معلمين سابقين، ويعود الدوام إلى ما كان سابقا مع الطلاب من الساعة الـ7 إلى الساعة الـ12 و30 دقيقة“.

ووجهت مدرسة قطرية رسالة إلى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، قالت فيها: ”أميرنا وولي أمرنا الشيخ تميم حفظك الله نحن في كعبة المضيوم فهل من مجيب ؟ التوقيع / معلمة قطرية مرهقه“.

وقالت مغردة باسم ”أم راشد“ معلقة: ”لا تزال وزارتنا الموقرة على الصامت ، رمضان فيكم والدعاوى عليكم“.

لا تزال وزارتنا الموقرة على الصامت ، رمضان فيكم 😂والدعاوى عليكم #حقوق_المعلمين_في_قطر — umrashid (@umrashida) April 12, 2021

وأضافت ذات المغردة مطالبة بمحاسبة وزارة التعليم قانونياً: ”انا اشوف ان يتم توكيل محامي لمحاكمة الوزارة في قراراتها التعسفية“.

انا اشوف ان يتم توكيل محامي لمحاكمة الوزارة في قراراتها التعسفية #حقوق_المعلمين_في_قطر — umrashid (@umrashida) April 12, 2021

وقال المغرد عبدالله آل فهد: ”لكم الله يا معلمين ومعلمات لا مسؤول يسمع ولا وزير ينفع ( كأن راي الشعب ما يهمه وانا متأكد انه يشوف تغريدات المواطنين والظلم الواقع عليهم )“.

#حقوق_المعلمين_في_قطر لكم الله يا معلمين ومعلمات لا مسؤول يسمع ولا وزير ينفع ( كأن راي الشعب ما يهمه وانا متأكد انه يشوف تغريدات المواطنين والظلم الواقع عليهم ) — عبدالله ال فهد 🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@ABF5556) April 12, 2021

من جهته، قال المغرد ”عبدالله الملا“ معلقاً على القضية: ”نريد أن يأتي اليوم الذي نسأل فيه طلبة الثانوية أي مجال تريدون الالتحاق به؟ فيجيب معظمهم ”التدريس“ ويتسابق آباؤهم على البحث عن أبنائهم بعد تخرجهم لمقاعد في كلية التربية! هذا ما نريده ونطمح إليه حتى نثق في أن أبناؤنا في أيد أمينة! فلن يصلح أي مجتمع إلا بأبنائه“.

نريد أن يأتي اليوم الذي نسأل فيه طلبة الثانوية أي مجال تريدون الالتحاق به؟ فيجيب معظمهم "التدريس" ويتسابق آباؤهم على البحث عن أبنائهم بعد تخرجهم لمقاعد في كلية التربية! هذا ما نريده ونطمح إليه حتى نثق في أن أبناؤنا في أيد أمينة! فلن يصلح أي مجتمع إلا بأبنائه #حقوق_المعلمين_في_قطر — عبدالله الملا 𓂆 @ قطر (@almulla543) April 12, 2021

وقالت مغردة باسم ”سارة“ حول الأمر: ”شكرًا وزارة التعليم في قطر تجاهلكم لنا بين كم نحن على حق وكم أصبنا في عمل هذا الهاشتاق لذلك لا ( ترقدون ولاتآمنون ) لأننا سنكمل هذه الانتفاضة حتى الرمق الأخير ولن يرضينا إلا تحقيق المطالب الستة“.

#حقوق_المعلمين_في_قطر شكرًا وزارة التعليم في قطر تجاهلكم لنا بين كم نحن على حق وكم أصبنا في عمل هذا الهاشتاق لذلك لا ( ترقدون ولاتآمنون ) لأننا سنكمل هذه الانتفاضة حتى الرمق الأخير ولن يرضينا إلا تحقيق المطالب الستة.https://t.co/3b3mVBMOD9 — Sara ♡ (@Sosoneta00) April 12, 2021

وأضافت: ”نوع من أنواع التهديد الذي تتعرض له المعلمة يوميًا . يهددونها إذا ماسوت شيء اصلا مو من مهامها ( حصر غياب الطلاب يوميًا ). أي عقول تستوعب الكارثة الحقيقية اللي نعيشها ؟؟“.

#حقوق_المعلمين_في_قطر

نوع من أنواع التهديد الذي تتعرض له المعلمة يوميًا .

يهددونها إذا ماسوت شيء اصلا مو من مهامها ( حصر غياب الطلاب يوميًا ).

أي عقول تستوعب الكارثة الحقيقية اللي نعيشها ؟؟ pic.twitter.com/3zP9O83FNo — Sara ♡ (@Sosoneta00) April 11, 2021

وخرج أحد المدرسين في مقطع مصور وجه من خلاله رسائل للقائمين على التعليم، مشدداً على ضرورة أن يتم مناقشة أوضاع المعلمين في مجلس الشورى.

وكشف عن استقالات جماعية للمدرسين والمدرسات القطريين، مطالباً بمعرفة الأسباب وعلاجها، معرباً عن استغرابه من عدم البحث عن أسباب تلك الاستقالات.

بيّض الله وجهك 🙏🏼 كثّر الله من أمثالك المعلمين والمعلمات هم ابهاتكم وامهاتكم واخوانكم وخواتكم اذا انتو سكتّوا من بيتكلم؟ #حقوق_المعلمين_في_قطر pic.twitter.com/u5zfejkPcn — لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله (@79635430_am) April 11, 2021

من جهتها، نشرت مغردة باسم ”مي نون“ تغريدة أرفقتها برسالة استيضاح من روضة تعمل بها وقالت: ”شوفو الظلم وين وصل حتى لبس العباه بالمدرسه ممنوع وشوفو كلمه استيظاح نوع من انواع التهديد وانا لابستها لظروف خاصه!“.

شوفو الظلم وين وصل حتى لبس العباه بالمدرسه ممنوع وشوفو كلمه استيظاح نوع من انواع التهديد وانا لابستها لظروف خاصه ! #حقوق_المعلمين_في_قطر pic.twitter.com/ra4T1VnIip — me.non (@menon79029583) April 12, 2021

وطالب أحد الحسابات قيادات وزارة التربية والتعليم بالاستقالة، قائلاً: ”مافيه الا حل واحد اذا لم تعالج هذه المشاكل بسرعة وتهدئة الوضع فعلى القيادة في وزارة التعليم الاستقالة وإسناد المهمة لمن يستطيع احتواء المتغيرات وحل المشاكل بسرعة“.

مافيه الا حل واحد اذا لم تعالج هذه المشاكل بسرعة وتهدئة الوضع فعلى القيادة في وزارة التعليم الاستقالة وإسناد المهمة لمن يستطيع احتواء المتغيرات وحل المشاكل بسرعة #حقوق_المعلمين_في_قطر — bluewoood1969 (@bluewoood1969) April 12, 2021

وقالت مغردة باسم ”نور“: ”انقذوا هالمهنه المقدسه من ايدي العابثين في وزارة التعليم ومن تسلط من لا يخاف الله فيهم نرجوا تدخل رئيس مجلس الوزراء @KBKAlThani والتحقيق في سبب نزوح اعداد كبيره من المعلمين القطريين من مهنة التدريس !! والمشاكل التي يعاني منها المعلم“.