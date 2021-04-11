مصدر ينفي إقامة قاعدة عسكرية تركية في الكويت

نفى مصدر كويتي، اليوم الأحد، صحة أنباء تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استضافة الدولة الخليجية قاعدة عسكرية تركية على أراضيها.

وزعمت حسابات على تويتر السبت أن تركيا ”وقعت مع الكويت اتفاقيات عسكرية من بينها إنشاء قاعدة تركية على الأراضي الكويتية“، لكن تلك الحسابات لم تقدم معلومات عن تاريخ توقيع الاتفاقيات المزعومة ولا من وقعها، كما لم تكشف عن موقع القاعدة العسكرية.

وأشار الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“ اليوم إلى أن هناك نفيا، لمزاعم إقامة تركيا قاعدة عسكرية في البلاد.

تم النفي pic.twitter.com/bcMPmYhnkw — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) April 11, 2021

رفض

وكانت مزاعم إقامة القاعدة التركية في الكويت لقيت معارضة شديدة من قبل بعض النشطاء، في حين اعتبر البعض أنها أخبار كاذبة؛ كون وسائل الإعلام في البلدين لم تتحدث عنها، بينما اعتبر آخرون أن حسابات إخوانية هي من تقف وراء تلك الشائعات.

وعلق محمد أحمد الملا أمس على الموضوع قائلا: ”على الحكومة الكويتية سرعة نفي أو تأكيد ما تتداوله الحسابات التركية بأنه سوف يتم بناء قاعدة عسكرية تركية في الكويت“.

على الحكومة الكويتية سرعة نفي أو تأكيد ما تتداوله الحسابات التركية بأن سوف يتم بناء قاعدة عسكرية تركية في الكويت pic.twitter.com/OR2SGpvvfI — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) April 10, 2021

وقال منذر آل الشيخ مبارك؛ إن ”موضوع القاعدة التركية في الكويت مثله مثل الخبر الفنكوش شراء السعودية لطائرات تركيا المسيرة !! الكويت وأهل الكويت عرب كرام لا يرضون بعلج تركي يحتل جزءا من أرضهم!! لو كان للكذب جنسية لكانت بالتأكيد الجنسية التركية، لكن لا يوجد أحمق من ذلك الذي يصدق الإخوان إلا من ينقل أخباره“.