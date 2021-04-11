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الكويت.. ما حقيقة مغادرة الشيخ جابر المبارك إلى فرنسا للعلاج؟
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 2:30 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 3:10 GMT

الكويت.. ما حقيقة مغادرة الشيخ جابر المبارك إلى فرنسا للعلاج؟

تداولت حسابات إخبارية كويتية خلال الساعات الماضية أنباءً عن عزم رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية الاختلاسات الشهيرة "صندوق الجيش" مغادرة

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

تداولت حسابات إخبارية كويتية خلال الساعات الماضية أنباءً عن عزم رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية الاختلاسات الشهيرة ”صندوق الجيش“ مغادرة البلاد والتوجه إلى فرنسا للخضوع للعلاج.

وتضاربت الأنباء حول موعد سفر الشيخ جابر والجهة المتوجه إليها، حيث زعمت بعض الحسابات أن الشيخ جابر الممنوع من السفر بقرار من محكمة الوزراء ”سيغادر البلاد إلى فرنسا نهاية الأسبوع المقبل، بعد رفع منع السفر عنه وذلك عقب مثوله لجلسة المحاكمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل“.

فيما أفاد حساب ”شاهين سناب“ بأن الشيخ جابر ”سيغادر البلاد قبل جلسة الثلاثاء، وسيتوجه إلى ألمانيا بحجة العلاج“.

وقبل أيام أحالت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، وأربع مسؤولين آخرين إلى المحكمة بعد التحقيق معهم في إحدى شبهات الفساد من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين، والتي أفاد النشطاء بأنها قضية ”صندوق الجيش“.

وأثارت أنباء سفر الشيخ جابر، التي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها في ظل غياب التعليق الرسمي عليها، سجالاً بين النشطاء الذين اعتبروا أن رفع منع السفر عنه والسماح له بالمغادرة هي مسؤولية رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح.

وعلَق المحلل السياسي إبراهيم دشتي على الأنباء المتداولة، قائلاً ”خروج رئيس الحكومة السابق المتهم بقضايا فساد والمنظورة امام المحاكم والمتعلقة باموال الشعب تحت اي مبرر من البلاد هي مسؤولية وزير الداخلية ورئيس الحكومة ..فانتم اليوم تحت أعين الشعب وتحت رقابته“.

وربط الناشط خالد خليفة الدريويش بين قضية الشيخ جابر وقضية فهد الرجعان أحد أشهر متهمي الاختلاس في الكويت الذي تمكن من مغادرتها، حيث قال الدريويش ”يبدو أن جابر المبارك قرر أن يسير على خطى فهد الرجعان مع أختلاف الأسباب عمره! …. علاج!“.

وبأسلوب ساخر، طرح الفنان الكويتي عبد الله بهمن فكرة توفير العلاج اللازم للشيخ جابر المبارك في الكويت وإحضار طاقم طبي له من فرنسا للإشراف على علاجه بدلاً من مغادرته الكويت.

وفي ردود الفعل النيابية تجاه قضية ”صندوق الجيش“ والمتهمين فيها، فقد أعلن النائب مبارك هيف الحجرف عزمه تقديم أسئلة لوزير العدل ”بخصوص لجنة محاكمة الوزراء وقضية صندوق الجيش وما مدى صحة إرسال كتب من الديوان الأميري تحتوي إفادات تتعلق بالقضية“، دون أن يشير النائب صراحةً إلى الأنباء المتداولة بشأن الشيخ جابر.

وفي تلميح إلى القضية، أشار النائب صالح المطيري إلى عزمه محاسبة كل من يساهم برفع منع السفر عن متهمي قضايا الفساد المالي في البلاد.

وتولى الشيخ جابر المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

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