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ما حقيقة القاعدة العسكرية التركية في الكويت؟‎
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 14:55 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 15:00 GMT

ما حقيقة القاعدة العسكرية التركية في الكويت؟‎

أثار نشر حسابات كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعلومات مفادها أن تركيا تستعد لإقامة قاعدة عسكرية في الكويت، حالة من الجدل وسط دعوات للحكومة الكويتية

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المصدر: فريق التحرير

أثار نشر حسابات كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعلومات مفادها أن تركيا تستعد لإقامة قاعدة عسكرية في الكويت، حالة من الجدل وسط دعوات للحكومة الكويتية بتقديم إيضاحات حول صحة الخبر من عدمه.

وزعمت تلك الحسابات على موقع ”تويتر“، أن تركيا وقعت مع الكويت اتفاقيات عسكرية من بينها إنشاء قاعدة تركية على الأراضي الكويتية، لكن تلك الحسابات لم تقدم معلومات عن تاريخ توقيع الاتفاقيات المزعومة ولا من وقعها، كما لم تكشف عن موقع القاعدة العسكرية ولا الأطر الزمنية لإنشائها، وهو ما يطرح العديد من الاستفهامات حول جدية الأخبار المتداولة في ظل غياب تصريح رسمي من الجانبين التركي والكويتي حتى الساعة.

وكان حساب على موقع ”تويتر“ يحمل أسم ”مراسل الجيش التركي“، قد كتب أمس الجمعة ”قريبا.. قاعدة عسكرية تركية في الدولة الشقيقة الكويت“.

أحمد اللوغاني، علق على الخبر يقول ”إذا صح الخبر، فهو ردع للنفوذ الايراني على الأمن الاستراتيجي للكويت، خطوة موفقة“.

 

رفض.. ودعوات للتوضيح

ولقيت الشائعات المتداولة معارضة شديدة من قبل بعض النشطاء، في حين عدها البعض أخبارا كاذبة كون وسائل الإعلام في البلدين لم تتحدث عنها، بينما اعتبر آخرون أن حسابات إخوانية هي من تقف وراء هذه المعلومة التي تتنظر التأكيد أو النفي الرسمي.

وعلق الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا في تغريدة بـ“تويتر“ قائلا ”على الحكومة الكويتية سرعة نفي أو تأكيد ما تتداوله الحسابات التركية بأن سوف يتم بناء قاعدة عسكرية تركية في الكويت“.

وقال منذ آل الشيخ مبارك؛ إن ”موضوع القاعدة التركية في الكويت مثله مثل الخبر الفنكوش شراء السعودية لطائرات تركيا المسيرة !! الكويت وأهل الكويت عرب كرام لايرضون بعلج تركي يحتل جزء من أرضهم !! لو كان للكذب جنسية لكانت بالتأكيد الجنسية التركية، لكن لا أحمق من ذلك الذي يصدق الإخوان إلا من ينقل أخباره“.

 

 

فرد عليه حمد، يقول ”إشاعة مطلعينها اخونج الكويت حتى أنهم قالو ان تركيا راح تنشى قاعدة عسكرية تركية بعمان كل اخبارهم كذب بذكب“.

 

 

 

 

 

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