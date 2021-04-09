مصدر لـ"إرم نيوز": قطر اعتذرت عن استقبال رئيس الحكومة الليبية بعد زيارته للإمارات

أفاد مصدر ليبي، مساء اليوم الجمعة، بأن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى قطر تم إلغاؤها من طرف الدوحة، بعد زيارة قام بها المسؤول الليبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الدبيبة بجولة خليجية بدأها بزيارة الكويت الأربعاء الماضي، ثم توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ من أجل حشد الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“: إن زيارة عبدالحميد الدبيبة إلى الدوحة كانت مقررة ”وتم إلغاؤها حاليا من الجانب القطري، بعد زيارة الدبيبة إلى الإمارات العربية المتحدة“.

ولم يؤكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ما إذا كانت الزيارة قد تأجّلت أو تم إلغاؤها بشكل نهائي، مشيرا إلى أنّ قطر ”اعتذرت عن استقبال الدبيبة، في خطوة لتأكيد عدم رضاها عن توجه الدبيبة نحو الإمارات والكويت قبل قطر“.

بدوره، قال محمد حمودة المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن تأجيل زيارة الدبيبة إلى قطر تم ”بسبب عدم التوصّل إلى موعد مناسب، وسيتم التنسيق لترتيب الزيارة قريبا“.

ونفى حمودة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، ما يتداول بشأن إلغاء الزيارة من طرف الدوحة؛ اعتراضا على تأخير قطر ضمن جدول أعمال الجولة الخليجية التي قام بها الدبيبة، وشملت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنه ”لم يتم إبلاغ الجانب الليبي بهذه الأسباب“.