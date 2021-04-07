براءة النائب الكويتي السابق مسلم البراك من شكوى مرزوق الغانم

برأت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك من الشكوى التي رفعها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل نحو عام، بتهمة الطعن بذمته المالية واتهامه بالفساد.

براءة النائب السابق مسلم البراك من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم – على خلفية بيان صادر من حركة العمل الشعبي "حشد" – إدانة من قاموا بعمل ( رتويت ) بالإمتناع عن النطق بالعقاب#الكويت pic.twitter.com/IifSwEWT1P — مباشر نيوز (@mobashernewss) April 7, 2021

وتم رفع القضية من قبل الغانم ضد البراك ونشطاء آخرين أعادوا نشر بيان لحركة العمل الشعبي (حشد) التي تعتبر البراك أحد أبرز أعضائها، حيث اتهمهم الغانم بالطعن بذمته المالية وشخصه.

وقال المحامي مطلق الجدعي، محامي الدفاع عن البراك والنشطاء المتهمين: ”براءة موكلي (مسلم البراك) في الشكوى المقدمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، على خلفية بيان حشد وإدانة جميع المتهمين بالامتناع لقيامهم بعمل (رتويت)“.

براءة موكلي ( مسلم البراك ) في الشكوى المقدمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على خلفية بيان حشد وإدانة جميع المتهمين بالامتناع لقيامهم بعمل ( رتويت ) … — المحامي/ مطلق الجدعي (@mutlaq_lawyer) April 7, 2021

وكان الغانم قد رفع شكوى ضد البراك وعدد من أعضاء حركة (حشد) بسبب بيان أصدرته الحركة في شباط فبراير 2020، اتهمه البيان ”بذمته المالية والتربح غير المشروع من خلال منصبه السياسي، وطالت شكوى الغانم كل من نشر البيان“.

وذكر الغانم أن سبب رفعه لدعاوى قضائية ضد أعضاء من حركة (حشد) هو الدفاع عن نفسه.

وتم تأسيس حركة العمل الشعبي (حشد) ككتلة سياسية معارضة العام 2014، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة، ومن أبرز أعضائها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ومسلم البراك وعدد من الأكاديميين والحقوقيين في البلد الخليجي.