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براءة النائب الكويتي السابق مسلم البراك من شكوى مرزوق الغانم
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 12:04 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 12:45 GMT

براءة النائب الكويتي السابق مسلم البراك من شكوى مرزوق الغانم

برأت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك من الشكوى التي رفعها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل نحو عام، بتهمة الطعن

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

برأت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك من الشكوى التي رفعها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل نحو عام، بتهمة الطعن بذمته المالية واتهامه بالفساد.

وتم رفع القضية من قبل الغانم ضد البراك ونشطاء آخرين أعادوا نشر بيان لحركة العمل الشعبي (حشد) التي تعتبر البراك أحد أبرز أعضائها، حيث اتهمهم الغانم بالطعن بذمته المالية وشخصه.

وقال المحامي مطلق الجدعي، محامي الدفاع عن البراك والنشطاء المتهمين: ”براءة موكلي (مسلم البراك) في الشكوى المقدمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، على خلفية بيان حشد وإدانة جميع المتهمين بالامتناع لقيامهم بعمل (رتويت)“.

وكان الغانم قد رفع شكوى ضد البراك وعدد من أعضاء حركة (حشد) بسبب بيان أصدرته الحركة في شباط فبراير 2020، اتهمه البيان ”بذمته المالية والتربح غير المشروع من خلال منصبه السياسي، وطالت شكوى الغانم كل من نشر البيان“.

وذكر الغانم أن سبب رفعه لدعاوى قضائية ضد أعضاء من حركة (حشد) هو الدفاع عن نفسه.

وتم تأسيس حركة العمل الشعبي (حشد) ككتلة سياسية معارضة العام 2014، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة، ومن أبرز أعضائها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ومسلم البراك وعدد من الأكاديميين والحقوقيين في البلد الخليجي.

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