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محكمة كويتية تؤيد حكم السجن عامين لمرشح برلماني بتهمة شراء الأصوات
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 12:07 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 12:45 GMT

محكمة كويتية تؤيد حكم السجن عامين لمرشح برلماني بتهمة شراء الأصوات

أمرت محكمة الاستئناف الكويتية بإلقاء القبض على مرشح برلماني لانتخابات مجلس الأمة 2020، وإحالته للسجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة شراء الأصوات. وقالت

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أمرت محكمة الاستئناف الكويتية بإلقاء القبض على مرشح برلماني لانتخابات مجلس الأمة 2020، وإحالته للسجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة شراء الأصوات.

وقالت حسابات إخبارية محلية: ”إن المحكمة رفضت إخلاء سبيل المرشح الذي صدر حكم سابق بسجنه وأمرت بالقبض عليه تنفيذا للحكم ضده“.

وأفاد حساب ”شاهين سناب“ المحلي الشهير أن المرشح هو ”فهد البصمان“، مرشح الدائرة الرابعة، الذي تم ضبطه وزوجته مع شبكة نسائية في أيلول/ سبتمبر الماضي بتهمة شراء الأصوات الانتخابية لصالحه، بعد مداهمة منزل تقام فيه عملية شراء الأصوات في محافظة الفروانية.

وعثرت الأجهزة الأمنية عند مداهمة المنزل على مبالغ مالية وكشوف خاصة بأسماء الناخبين الذين تم شراء أصواتهم لصالح المرشح مقابل مبالغ مالية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت محكمة الجنايات بسجن المرشح وزوجته ومواطنة أخرى، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب أربع مواطنات متهمات بذات القضية، منهن اثنتان شاركتاه في الحملة الانتخابية، واثنتان باعتا أصواتهما مقابل مبلغ مالي.

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