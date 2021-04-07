محكمة كويتية تؤيد حكم السجن عامين لمرشح برلماني بتهمة شراء الأصوات

أمرت محكمة الاستئناف الكويتية بإلقاء القبض على مرشح برلماني لانتخابات مجلس الأمة 2020، وإحالته للسجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة شراء الأصوات.

وقالت حسابات إخبارية محلية: ”إن المحكمة رفضت إخلاء سبيل المرشح الذي صدر حكم سابق بسجنه وأمرت بالقبض عليه تنفيذا للحكم ضده“.

محكمة الاستئناف تقرر إلقاء القبض على مرشح في الدائرة الرابعة لإنتخابات مجلس الأمة 2020 وترفض إخلاء سبيله وإحالته للسجن المركزي تنفيذاً للحكم الصادر ضده. pic.twitter.com/73v0VJrcaT — المجلس (@Almajlliss) April 7, 2021

وأفاد حساب ”شاهين سناب“ المحلي الشهير أن المرشح هو ”فهد البصمان“، مرشح الدائرة الرابعة، الذي تم ضبطه وزوجته مع شبكة نسائية في أيلول/ سبتمبر الماضي بتهمة شراء الأصوات الانتخابية لصالحه، بعد مداهمة منزل تقام فيه عملية شراء الأصوات في محافظة الفروانية.

#شاهين_سناب المحكمة تأمر بحبس المرشح فهد البصمان وتحويله للسجن المركزي تنفيذاً للحكم الصادر بحبسه في قضية شراء اصوات هو وزوجته. pic.twitter.com/GgO8UOFPls — شاهين سناب (@sah_doc) April 7, 2021

وعثرت الأجهزة الأمنية عند مداهمة المنزل على مبالغ مالية وكشوف خاصة بأسماء الناخبين الذين تم شراء أصواتهم لصالح المرشح مقابل مبالغ مالية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت محكمة الجنايات بسجن المرشح وزوجته ومواطنة أخرى، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب أربع مواطنات متهمات بذات القضية، منهن اثنتان شاركتاه في الحملة الانتخابية، واثنتان باعتا أصواتهما مقابل مبلغ مالي.