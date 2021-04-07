شاب روسي يصبح أغنى شخص في الإمارات

أصبح الشاب الروسي بافيل دوروف (36 عاما)، مؤسس ومالك تطبيق المراسلة تيلغرام، أغنى مقيم في الإمارات العربية المتحدة بثروة بلغت 17.2 مليار دولار (63 مليار درهم) وفقا لقائمة المليارديرات الصادرة عن فوربس يوم الأربعاء.

وتم اختيار أحد عشر مقيما في الإمارات العربية المتحدة من بين أغنى أثرياء العالم في عام 2021 مع انضمام اثنين من المشاركين الجدد إلى القائمة.

ويبلغ مجموع ثروات هذه المجموعة 43.4 مليار دولار.

ويمتلك الشاب دوروف وحده ما يقرب من 40 في المائة من مجموع ثروات المليارديرات في الإمارات.

واحتل دوروف المرتبة 112 في قائمة فوربس لأغنى الأثرياء ، وهو أول مقيم في الإمارات يتم تصنيفه من بين أفضل 200 ملياردير.

ونمت ثروة دوروف بشكل كبير أخيرا بعد أن أصبح تطبيق المراسلة تيلغرام، الذي يستحوذ على أكثر من 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، شائعا بعد أن أعلن تطبيق واتساب عن سياسة خصوصية جديدة.

ونتيجة لذلك، نمت ثروة دوروف بأكثر من 405 في المائة في عام؛ من 3.4 مليار دولار في عام 2020 إلى 17.2 مليار دولار في عام 2021.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين وصلوا إلى القائمة محمد يوسف علي، وماجد الفطيم وعائلته، وعبدالله الغرير وعائلته، وميكي جاغتياني، ورافي بيلاي، وحسين سجواني، وعبد الله الفطيم، وتاكسين شيناواترا، وساكت بورمان، وصني فاركي.

فيما يأتي القائمة الكاملة لأغنى 11 شخصا في الإمارات والتي أصدرتها مجلة فوربس لعام 2021:

بافل دوروف

الثروة: 17.2 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 112

مصدر الثروة: تطبيق المراسلة Telegram

الجنسية: روسيا

يوسف علي

الثروة: 4.8 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 589

مصدر الثروة: التجزئة (LuLu Group)

الجنسية: الهند

ماجد الفطيم وعائلته

الثروة: 3.6 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 831

مصدر الثروة: العقارات، البيع بالتجزئة، إلخ.

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

عبدالله الغرير وعائلته

الثروة: 2.8 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 1111

مصدر الثروة: البنوك، العقارات، إلخ.

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

ميكي جاجتياني

الثروة: 2.8 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 1111

مصدر الثروة: التجزئة (مجموعة لاندمارك)

الجنسية: الهند

رافي بيلاي

الثروة: 2.5 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 1249

مصدر الثروة: البناء

الجنسية: الهند

حسين سجواني

الثروة: 2.4 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 1299

مصدر الثروة: عقارات

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

عبدالله الفطيم وعائلته

الثروة: 2.2 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 1444

مصدر الثروة: السيارات، الاستثمارات

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

ثاكسين شيناواترا

الثروة: 2.0 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 1580

مصدر الثروة: الاستثمارات

الجنسية: تايلاند

ساكت بورمان

الثروة: 1.8 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 1833

مصدر الثروة: السلع الاستهلاكية

الجنسية: المملكة المتحدة

صني فاركي

الثروة: 1.4 مليار دولار

الترتيب العالمي: # 2141

مصدر الثروة: التعليم

الجنسية: الهند