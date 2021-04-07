الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني متضرر من خسائر "كريدي سويس"

كشفت وكالة بلومبيرغ أن رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني واحد من المستثمرين المتضررين جراء انكشافه على صناديق تمويل سلسلة التوريد المتعثرة التابعة لمجموعة المصرف السويسري ”كريدي سويس“.

وقالت الوكالة، إن الأدوات المرتبطة بالشيخ حمد بن جاسم آل ثاني استثمرت ما يقرب من 200 مليون دولار في الصناديق التي اشترت قروضا من شركة جرين سيل كابيتال المالية التي انهارت في أوائل مارس الماضي.

ومن غير الواضح إلى أي مدى قد يخسر الشيخ حمد، وهو -أيضا- الرئيس السابق لصندوق الثروة السيادية القطري، وقد تتغير التقديرات الأولية لانكشافه. وامتنع ممثلو كريدي سويس والشيخ حمد عن التعليق.

وكان المصرف السويسري منخرطا بعمق مع المستثمرين القطريين لسنوات، وله علاقة طويلة الأمد مع الشيخ حمد خلال فترة عمله كرئيس لجهاز قطر للاستثمار، والتي انتهت في عام 2013 .. أصبح صندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المساهمين في البنك السويسري وعين كريدي سويس كمستشار في بعض الصفقات رفيعة المستوى.

وفي عام 2012 شكلا مشروعا مشتركا لإدارة الأصول.