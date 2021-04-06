تنسيق سعودي بحريني لمواجهة التدخلات الإيرانية والتركية والحد من انتشار الفكر المتطرف

اتفقت السعودية والبحرين، اليوم الثلاثاء، على تعزيز العمل المشترك الذي من شأنه الحد من التدخلات الإيرانية والتركية التوسعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وعبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين.

سمو وزير الخارجية ونظيره البحريني يترأسان الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.https://t.co/MtByTvPTzx#واس_عام pic.twitter.com/liG6SrpZIr — واس العام (@SPAregions) April 6, 2021

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك للحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب والعمل على تجفيفه، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك، ووضع خطة تنفيذية لمحاربة الفكر المتطرف لدى الشباب والقضاء عليه.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، على تطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم المملكتين، وعبرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية مثمرة.

اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك الذي من شأنه الحد من التدخلات الإيرانية والتدخلات التركية التوسعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 6, 2021

وجرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على الدفع بعمل اللجنة على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع بما يعود على المملكتين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.

واتفق الجانبان كذلك على تنسيق العمل والتعاون لدعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجية البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد وصل على رأس وفد، اليوم، إلى البحرين في زيارة رسمية.