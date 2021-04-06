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محمد بن زايد يعلن بدء التشغيل التجاري في أولى محطات براكة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 9:53 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 10:05 GMT

محمد بن زايد يعلن بدء التشغيل التجاري في أولى محطات براكة للطاقة النووية

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجاري في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية. ووصف الشيخ محمد في تغريدة على

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجاري في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

ووصف الشيخ محمد في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ الحدثَ بالإنجاز التاريخي.

وكتب ولي عهد أبوظبي ”بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين.. اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية“.

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