مسؤولة إسرائيلية: الإمارات واحد من أكثر الأماكن أمانا لليهود

قالت الإسرائيلية فلور حسن ناحوم، نائبة رئيس بلدية القدس، إن الإمارات العربية المتحدة هي واحد من أكثر الأماكن أمانا في العالم بالنسبة لليهود للعيش والزيارة.

وروت ناحوم تجربتها في المشي بشارع في دبي بعد حضور عشاء مع زوجها وأطفالها الأربعة في ديسمبر 2020، وقالت إن زوجها كان يرتدي الكيباه، وهو غطاء رأس تقليدي لليهود.

وقالت لوكالة أنباء الإمارات: ”زوجي لا يرتدي الكيباه أبدا في الهواء الطلق في أوروبا لأننا دائما ما نخاف قليلاً من المواقف المعادية للسامية، وبشكل عام، يرتدي قبعة فقط“.

وأضافت أنه أثناء المشي في دبي ”فجأة توقفت سيارة أجرة في منتصف الطريق وتحدث السائق قائلا: مرحباً باليهود. نحن سعداء للغاية بوجودكم هنا!“، واعتبرت أن ”رسالة سائق التاكسي عبرت عن دفء وترحاب الشعب الإماراتي“.

كيف تغير انطباع أطفالها عن العالم العربي؟

ناحوم قالت أيضا إن أطفالها، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 17 و 15 و 12 عاما، نشأوا ولديهم انطباع بأن ”العالم العربي لا يحبنا، وأنا سعيدة جدا لأن أكون قادرة على تقديم رواية مختلفة لهم. يمكننا أن نكون أصدقاء. يمكننا أن نكون أسرة مرة أخرى وبعد ذلك يمكننا بناء المنطقة معا. وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لي كأم وأيضا كسياسية وقائدة“، على حد قولها.