الإمارات تعلن استثمار 3 مليارات دولار في العراق

أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد، استثمارها 3 مليارات دولار في جمهورية العراق، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

وتهدف هذه المبادرة، وفقا لبيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

وقال البيان المشترك: إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اجتمعا مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، الذي يزور البلد الخليجي حاليا.

واستعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة ”كورونا“ واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

وأشار البيان إلى تثمين العراق للمبادرة الإماراتية بإعادة بناء منارة الحدباء وجامع النوري وعدد من الكنائس في محافظة نينوى.

وقال إن المباحثات تطرقت إلى ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاتفاق على توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة.