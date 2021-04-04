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تقرير: تفضيل الكويت مواطنيها على الوافدين في تلقي لقاح كورونا يعرضها لانتقادات‎
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 18:18 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 18:35 GMT

تقرير: تفضيل الكويت مواطنيها على الوافدين في تلقي لقاح كورونا يعرضها لانتقادات‎

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن السياسة التي تبنتها الحكومة الكويتية ووضعها مواطنيها على سلم أولوية الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا وتقديمهم على

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قالت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية إن السياسة التي تبنتها الحكومة الكويتية ووضعها مواطنيها على سلم أولوية الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا وتقديمهم على الوافدين الذين يشكلون النسبة الأكبر من السكان، جعل البلد الخليجي عُرضة للانتقادات.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”إن الإجراء الذي اعتمدته الكويت يترك الوافدين الذين يشكلون 70 بالمئة من السكان، من آسيا وأفريقيا

وأماكن أخرى من العالم، والذين ينشطون في مجال الأمن والنظافة ورعاية الأطفال وغيرها من النشاطات الأخرى، ينتظرون جرعاتهم الأولى، على الرغم من تحملهم وطأة الوباء“.

 

ونقلت الوكالة عن طبيب كويتي لم يكشف عن هويته قوله: ”أن كل الأشخاص الذين رآهم في مركز التطعيم هم كويتيون، وهي السياسة الأولى في كل شيء للسلطات بما في ذلك ما يتعلق بالصحة العامة“.

ورغم إعلان السلطات الكويتية عند بدء التطعيم نهاية عام 2020 أن الأولوية في منح التطعيم لكبار السن والصفوف الأولى من العاملين في وزارات الصحة والداخلية والجيش، فقد أشار التقرير إلى ”أن الحصة الأكبر كانت من نصيب الكويتيين بغض النظر عن أعمارهم ووضعهم الصحي“.

ويضيف التقرير ”أن هناك وافدين اشتكوا من عدم المساواة في تقديم التطعيم على الرغم من أنهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، مبدين استياءهم من هذا التمييز رغم تسجيل أعداد كبيرة منهم بمنصات التطعيم الإلكترونية التي أطلقتها السلطات للتسجيل المسبق“.

وأشار إلى أن ”نسبة الوافدين الذين تلقوا التطعيم قليلة جدا مقارنةً بنسبة الذين سجلوا في المنصات، ومعظم من تلقوا التطعيم من الوافدين من الأطباء والممرضات والعاملين في شركات النفط الحكومية“.

وتواصل السلطات الصحية منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي تقديم التطعيمات التي تم اعتمادها عالميا، على الرغم من وجود انقسام بين الكويتيين أنفسهم حول فعالية هذه اللقاحات حيث أعلن كثُر رفضهم تلقي أي لقاح ”مشككين بفعاليته“.

ووفق إحصائية محلية نشرتها صحيفة ”الراي“ نهاية آذار/ مارس الماضي فقد وصل عدد من تلقوا اللقاح حتى الآن ”أكثر من 600 ألف شخص مع توالي وصول دفعات التطعيم“، إلا أنها لا توجد إحصائية دقيقة لنسبة الوافدين الذين تلقوا التطعيم.

وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، ”أن نصف كبار السن الكويتيين المسجلين في الخدمة المدنية، والذين سجلوا تم تطعيمهم، بينما ما يقارب من ربع كبار السن الأجانب طعموا، وهناك عدد من 80 إلى 100 من كبار السن يتم تطعيمهم بشكل يومي في المنازل“.

وذكر الوزير آنذاك أنه ومع حلول عيد الفطر، ”يكون قد طُعم مليون شخص، ليرتفع هذا العدد في شهر أيلول سبتمبر المقبل إلى مليوني شخص، مع بداية دوام طلبة المدارس، التي ستعود الحياة فيها بشكل طبيعي“.

وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، كشفت مصادر صحية لصحيفة ”الراي“ المحلية، أنه من المتوقع أن يبدأ تطعيم الوافدين ”مطلع إبريل الجاري، وأن الشريحة الأولى هي العمالة المنزلية لتحقيق أكبر قدر من المناعة المجتمعية“.

🛑وأثارت آلية منح التطعيم نقاشا عبر مواقع التواصل، حيث يرى كويتيون أن تطعيم الوافدين أولوية كونهم يشكلون الغالبية ويعيشون في ظروف قد تساهم في زيادة انتشار المرض فيما لو تأخر تطعيمهم، حيث سبق أن حمل مواطنون وشخصيات معروفة الوافدين سبب زيادة الإصابات في البلد الخليجي.

وحاولت ”إرم نيوز“ التواصل مع وزارة الصحة ومسؤولين فيها وأطباء مختصين للحديث عن آلية التطعيم والانتقادات التي طالت الوزارة بسبب تفضيل الكويتيين واتهامها من قبل وافدين ”مستحقين للقاح“ بعدم تلقيهم أي جرعة حتى الآن، إلا أنها لم تحصل على أي إجابة.

ومنحت الكويت في الأشهر الماضية الوافدين المخالفين مهلة لمغادرة البلاد مقابل إعفائهم من الغرامات المالية وذلك لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، بالإضافة إلى حظر الحكومة منذ مطلع العام الجاري تجديد التأشيرات للوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما دون شهادات جامعية.

وتجاوزت إصابات ”كورونا“ في الكويت 237 ألف إصابة، توفي منهم حتى الآن 1353 حالة، في الوقت الذي تفرض فيه السلطات حظر تجول جزئي وتعليقا للدراسة التقليدية واعتماد التعليم عن بعد مع تزايد وتيرة الإصابات في العالم.

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