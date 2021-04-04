الكويت.. إحالة الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح إلى محكمة الوزراء

أحالت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، وأربع مسؤولين آخرين إلى المحكمة بعد التحقيق معهم بشبهات فساد.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر مطلع قوله إن قرار الإحالة صدر اليوم ”بعد التحقيق مع المتهمين في إحدى شبهات الفساد من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين وطالبت بمعاقبة المتهمين وفقا للقانون“.

وأكد المصدر أنه تم تحديد جلسة الثلاثاء 14 نيسان/أبريل الجاري، لتكون أول جلسة لمحاكمة المتهمين.

ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل بشأن التهمة وشبهات الفساد، إلا أنه سبق أن خضع الشيخان ومسؤولون آخرون للتحقيق على خلفية قضية ”صندوق الجيش“ التي أثيرت نهاية عام 2019.

ويتواجد الشيخ خالد الجراح والمتهمان معه في قضية ”صندوق الجيش“ وهما وكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار، وفهد الباز، في السجن المركزي منذ أسابيع، بعد أن تم نقلهم إليه من قبل جهاز أمن الدولة؛ للتحقيق معهم في القضية التي أثارها الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.

وسبق أن أكد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء؛ لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وأكد ”التزامه بالأهداف التي تم لأجلها إنشاء الصندوق“، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة عام 2016.

وقبل بضعة أيام، استدعت محكمة الوزراء رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك للتحقيق معه، كون قضية ”صندوق الجيش“ وقعت أثناء رئاسته للحكومة.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك بعد التحقيق معه، ومنعته من السفر.