الكويت.. النائب بدر الداهوم يطعن بقرار بطلان عضويته في البرلمان

طعن دفاع النائب الكويتي بدر الداهوم، أمام محكمة التمييز، بقرار بطلان عضويته في البرلمان، مطالبا بإلغاء حكم المحكمة الدستورية القاضي بذلك.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية، عن علي الصابري محامي دفاع الداهوم، قوله إن ”المحكمة الدستورية هي جهة قضائية وليست سلطة قضائية، بالتالي لجأنا إلى السلطة القضائية للفصل، حيث إن أعلى المحاكم وهي التمييز، أصدرت حكما لصالح موكلنا الداهوم، وسمحت له بالترشح، لكن الدستورية أبطلت عضويته، ونطالب اليوم بالفصل بين الحكمين“.

وأضاف المحامي أنه ”تم تقديم صحيفة طعن أمام محكمة التمييز، استنادا لنص المادة 152 الفقرة الثانية من قانون المرافعات؛ وذلك بسبب إهدار حجية الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام، فالمشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة“.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت، قررت في 14 مارس الماضي، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم، في مجلس الأمة، بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين؛ وذلك لعدم انطباق شروط تمثيل الأمة عليه، إذ أشار الطاعنون إلى صدور حكم سابق على الداهوم بشأن المساس بالذات الأميرية، وبالتالي يجب شطبه من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

وحكمت المحكمة ”ببطلان إعلان فوز المطعون ضده بدر الداهوم، وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة؛ لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه“.

وتصدر الداهوم المشهد النيابي، منذ انتخابه في شهر ديسمبر الماضي، حيث بات من قيادات النواب المعارضين، الذين حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة، ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.