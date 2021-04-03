الخارجية الأمريكية: اللواء مازن الجراح تلقى 169 مليون دولار كرشاوى من "بدون" الكويت

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الجزء الخاص بالكويت، عن تلقي اللواء مازن الجراح، الموجود حاليًا في السجن على ذمة قضية ”النائب البنغالي“، رشاوى بعشرات الملايين من قبل آلاف ”البدون“ مقابل صرف جوازات سفر لهم.

وجاء في التقرير الذي نشرت صحيفة ”الراي“ الجزء الخاص منه باللواء الجراح،“أن وزارة الداخلية الكويتية أفصحت في يوليو أن ما يقرب من 17 ألفًا من البدون دفعوا 3 آلاف دينار كويتي (9770 دولارًا أمريكيًا) كرشاوى بين عامي 2014 و 2018 للحصول على جوازات سفر بموجب المادة 17″.

سأقوم بنشر مقاطع من تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في #الكويت بما يخص #البدون تحت هذه التغريدة#تقرير_أمريكا_عن_البدون — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) April 2, 2021

وأضاف التقرير“أنه وفي إطار التحقيق في الجرائم، تم توقيف الوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول رشاوى تصل إلى قرابة 51 مليون دينار (أكثر من 169 مليون دولار)“.

وكشفت وزارة الداخلية منتصف العام 2020 عن معاملات مشبوهة متعلقة بإصدار جوازات سفر من المادة 17 لأشخاص من“البدون“ مقابل مبالغ مالية طائلة، وأن غالبية الحاصلين عليها“كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رُفعت القيود، وأُصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها“.

ويصرف جواز المادة 17 لأبناء فئة ”البدون“ في أوقات معينة، وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج.

وذكرت مصادر في الإدارة العامة للجنسية والجوازات آنذاك، عن توجه الإدارة لسحب جوازات المادة 17 من حملتها الذين حصلوا عليها ”دون وجه حق“.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على اللواء مازن الجراح، مطلع آذار/ مارس الماضي، بعد أن مثل أمام المحكمة للنظر بتهمة الرشوة الموجهة إليه والمتعلقة بقضية النائب البنغالي، والتي صدر فيها حكم، في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما لا تزال تهمة غسيل الأموال قيد التحقيق معه حتى الآن.

وأثار التقرير الأمريكي تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء ”البدون“ الذين بادروا إلى ترجمته ونشره على حساباتهم، لا سيما ما يتعلق منه بقضيتهم الشائكة التي أشار إليها التقرير بشكل مفصل، لاسيما ما يتعلق منها بالاعتقالات بسبب المظاهرات غير المرخصة، وقضية الانتحار التي انتشرت مؤخرًا بين أبناء هذه الفئة.

🛑تابع #تقرير_أمريكا_عن_البدون في هذه السلسلة أولا: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لـ #البدون pic.twitter.com/py7qrADzxT — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) April 2, 2021

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية.