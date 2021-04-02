البحرين تعلن الإفراج المشروط عن 126 سجينًا قبل انتهاء عقوبتهم

أعلنت النيابة العامة في دولة البحرين، اليوم الجمعة، أنها ستسمح لأكثر من 100 سجين بقضاء ما تبقى من فترة سجنهم خارج السجن، بعد مراجعة داخلية لملفاتهم.

وجاء في تغريدة على حساب النيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مساعد النائب العام أقر ”تطبيق العقوبات البديلة على 126 نزيلاً، وأن التنسيق جارٍ لمجموعة أخرى“.

مساعد النائب العام: تطبيق العقوبات البديلة على 126 نزيلاً والتنسيق جاري لمجموعه اخرى #مملكة_البحرين #النيابة_العامة — النيابة العامة (@pp_bahrain) April 2, 2021

ونقلت صحيفة الوطن المحلية قول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي إن الخطوة ”تم اتخاذها في إطار المتابعة والتقييم المستمرين لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل“.

وأضاف بوعلاي أن النيابة العامة ”تلقت من وزارة الداخلية عددا من الطلبات للنظر في إبدال عقوبات عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل في ضوء نتيجة بحث أوضاعهم وظروفهم الشخصية، حيث لا يشكلون خطورة أمنية“.

وأوضح أن النيابة العامة ”قامت بدراسة أوضاع النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية في 126 نزيلا ونزيلة من المحكوم عليهم، وأحقيتهم في الاستفادة من القانون، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه الدراسة“.

وأشار إلى أنه ”تم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال عقوبة الحبس المقضي بها بعقوبات بديلة، تنوعت بين الخضوع للمراقبة الإلكترونية، والإلزام بالتعهد بعدم التعرض والاتصال، وحظر ارتياد أماكن محددة“.

وقالت السلطات البحرينية، الأسبوع الماضي، إن ثلاثة أشخاص في سجن ”جو“ في المملكة الخليجية أصيبوا بكوفيد-19، وإنهم عُزلوا وحالتهم مستقرة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية في وقت لاحق أنه تم الانتهاء من حملة لتطعيم جميع السجناء المسجلين لديها.