الكويت تعلن العثور على طالب مفقود في بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، العثور على مواطن مفقود في بريطانيا،حيث قالت عائلة أحد الطلاب إنه انقطع الاتصال به قبل أيام، عندما ذهب لزيارة صديق له في مدينة ليفربول البريطانية.

وكان أفراد عائلة الطالب ”عبد الله نصيب“ قد نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي البطاقة المدنية للشاب، مناشدين زملاءه، وكلَّ من يعرفه المساعدة بأي معلومة قد تفيدهم في العثور على ابنهم المفقود منذ 10 أيام.

وقالت الخارجية، اليوم، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إن سفارة الكويت في لندن“تواصلت مع المواطن المذكور، حيث تأكدت من سلامته، وأنه بخير“.

وفي وقت سابق ،اليوم،نقلت صحيفة ”الراي“ عن مصدر في وزارة الخارجية الكويتية، قوله إن سفارة البلاد في لندن تتابع قضية فقدان الطالب ”عبد الله نصيب“ قبل أيام في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة المحلية قول مسؤول في نقابة للطلبة الكويتيين في بريطانيا يدعى أسامة الحربي إنهم“تواصلوا مع السفارة في لندن، وتم إبلاغهم عن الموضوع لكي تتخذ الإجراءات اللازمة للبحث عن المفقود“.

وقالت عائلة الطالب المولود العام 1992، إنه ذهب قبل 10 أيام إلى زيارة صديقه الموجود في مدينة ليفربول، واختفى منذ ذلك الحين، وانقطعت أخباره، مؤكدةً أنهم لا يعرفون أي معلومة عن صديقه الذي توجه إليه.

المفقود عبدالله نصيب متخرج من ليفربول وقبل أيام راح ليفربول عشان يسلم على صديقه ولكن أختفى فجأة وأهله مايعرفون عن صديقه شيء ولا عن ولدهم وعمته تقول صارله 10 أيام مختفي نهائيًا، أي شخص من دفعته يعرفه أو شافه قبل الإختفاء يبلغ أهله .. ساعدوهم أرفعوا الهاشتاق#الطالب_عبدالله_نصيب pic.twitter.com/sEj3jXQd7K — بدر الحجرف (@BaderALhjraF) April 2, 2021

وأطلق نشطاء وسمًا حمل اسم الطالب المفقود، مناشدين الطلبة الكويتيين والخليجيين الموجودين في مدينة ليفربول المساهمة بالبحث عنه، والإدلاء بأي معلومة يعرفونها بشأنه قد تكون سببًا في العثور عليه، ومعرفة مكانه.