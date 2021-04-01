الإمارات تعلن إرسال طائرة مساعدات إلى إثيوبيا لدعم الوضع الإنساني في "تيغراي"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أنها أرسلت طائرة مساعدات إنسانية إلى إثيوبيا؛ لدعم الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، حيث دارت مؤخرا معارك عنيفة بين القوات الاتحادية الإثيوبية، وقوات محلية متمردة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، ”تحتوي طائرة المساعدات الإنسانية، التي أرسلتها الإمارات إلى إثيوبيا، على 46 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الصحية“.

ونقلت الوكالة قول محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير الإمارات لدى إثيوبيا: ”ترتبط الإمارات بعلاقات وطيدة مع إثيوبيا، وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات قيادة الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعوب الشقيقة والصديقة“.

وأضاف الراشدي: ”تعمل الإمارات على دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وذلك نظرا لمعاناة الإقليم من ظروف الحرب وانتشار فيروس كورونا“.

وشدد الراشدي على ”التزام الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوفها إلى جانب شعب إثيوبيا وكافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية“.