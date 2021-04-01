3 أعضاء بالكونغرس يطالبون الكويت بالتحقيق في مزاعم "تعذيب معتقلين أمريكيين"

طالب 3 أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، في رسالة سلموها إلى السفير الكويتي في واشنطن الشيخ سالم العبد الله، الكويت، بالتحقيق في مزاعم ”تعذيب معتقلين أمريكيين في سجون“ البلد الخليجي، بحسب صحيفة ”الراي“ المحلية.

ووفقا للصحيفة، استشهد الأعضاء بتقرير لمجلة ”نيويورك تايمز“ في أكتوبر 2020، ”يعرض مزاعم في شأن تعرض مواطنين أمريكيين للتعذيب وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة، وأنهم معتقلون في ظروف متدنية في السجون الكويتية“.

وطالب هؤلاء الأعضاء بإجراء ”تحقيق شامل وعلني“ بهذه المزاعم ومعلومات عن قضايا الأمريكيين المعتقلين الذين يزعمون تعرضهم للإساءة.

ونفت مصادر دبلوماسية كويتية حدوث أي تعذيب لمخالفة ذلك للدستور والقوانين الكويتية، مشيرة إلى أنه ”سبق أن تم بحث قضية المعتقلين الأمريكيين بين السفارة الأمريكية ووزارة الداخلية الكويتية، حيث أكدت الأخيرة أن أي سجين لديه إمكانية الاتصال المباشر مع سفارة بلاده“.

وأضافت المصادر في تصريحاتها لصحيفة ”الراي“ أن ”المنظمات الإنسانية، ومن ضمنها الصليب الأحمر، تقوم بزيارة السجون الكويتية بشكل دوري بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة في جميع السجون ومراكز التوقيف“.

وأكدت المصادر أن الكويت ”دولة قانون، وأن الدستور يحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.

ويوجد في الكويت بضع قواعد عسكرية أمريكية، منها معسكر ”عريفجان“ الواقع في الصحراء، ويتواجد فيه آلاف الجنود الأمريكان، ويضم قاعدة لمشاة الفرقة الثالثة.