الإمارات.. القمة العالمية للحكومات تطلق نسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم

أطلقت القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، نسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، لتكريم الشخصيات القيادية التي حققت إنجازات متميزة تخدم الإنسانية في مواجهة التحديات العالمية الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستثني الجائزة وزراء حكومة دولة الإمارات من المشاركة تعزيزًا لمصداقيتها وحياديتها، وذلك بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن تنظيم نسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، تعكس رؤية بن راشد وإيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية تكريم الإنجازات المتميزة والممارسات المبتكرة وتسليط الضوء على أصحاب الأفكار الاستثنائية وجهودهم لخدمة البشرية، وتهدف إلى إيصال رسالة ملهمة للعالم بأن الإنسان هو ركيزة الحضارة، ومحور صناعة المستقبل.

وأضاف القرقاوي:“لقد فرضت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة على جميع حكومات العالم، وأجبرتها على تغيير أولوياتها، وخططها، وأساليب عملها، واتخاذ قرارات سريعة وآنية لمواكبة المتغيرات، والتخفيف من التبعات التي خلفتها، وبعد مرور أكثر من عام على الجائحة، لا يمكن للحكومات أن تواصل العمل بالطرق التقليدية المعتادة، وعليها أن تركز على تعزيز جاهزيتها لتحديات المستقبل عبر تبني مفهوم الابتكار والجاهزية والاستباقية في كافة مجالات العمل“.

وأشار محمد القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات تمثل المنصة المثالية لتصميم التوجهات الجديدة في عمل الحكومات، وتعزيز التعاون الدولي المشترك لتبني منهجيات تلبي تطلعات المجتمعات، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم والاحتفاء بها وتعميمها، بما يسهم بتطوير رؤى مستقبلية تسرع مسيرة التقدم والتطور، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

وتشمل معايير تقييم الترشيحات لجائزة أفضل وزير في العالم الآثار الإيجابية، الاقتصادية، والاجتماعية، والإنجازات والنتائج القابلة للقياس التي حققها المرشح خلال توليه مهامه، ومستوى الابتكار والإبداع والريادة في المبادرات والبرامج التي أطلقها، وقد تم استثناء وزراء دولة الإمارات من الترشح تعزيزًا لمصداقية وحيادية الجائزة واستقلاليتها.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء من المنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وسيتم اختيار الفائزين بالنسخة الاستثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبرز ”بي دبليو سي الشرق الأوسط“ الشريك المعرفي للقمة العالمية للحكومات.

ومنحت جائزة أفضل وزير في العالم التي أطلقت في الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات العام 2016، لأربعة وزراء من 3 قارات في دوراتها الأربع السابقة، حيث فاز غريغ هانت وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، بالنسخة الأولى للجائزة لجهوده المميزة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في أستراليا عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية المبتكرة.

وكانت الجائزة في نسختها الثانية من نصيب ”أوا ماري كول سيك“ وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، لدورها المحوري في التصدي لاتساع رقعة انتشار مرض ”إيبولا“، من خلال إستراتيجية وطنية لحماية المجتمع السنغالي من تأثيراته المدمرة، وبرنامج توعوي لمجابهة المرض والتعريف بمسبباته وآليات انتشاره وسبل الوقاية منه.

وفازت سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة أفضل وزير في العالم للعام 2018 بعد أن نجحت بتخفيف معدلات الفقر في إندونيسيا، وتضييق الفجوة في الدخل على مستوى الأفراد، وتحفيز الأعمال الحرة، والمشاريع الناشئة، وزيادة فرص العمل، لتمكين الفقراء ومساعدتهم على تحقيق دخل إضافي، ما أدى إلى خفض ديون بلادها بمعدل النصف، ووصول قيمة الاحتياطات النقدية الأجنبية في إندونيسيا إلى 50 مليار دولار.

أما النسخة الرابعة للجائزة والتي تم تنظيمها في 2019، فقد فاز فيها ”فيروز الدين فيروز“ وزير الصحة في جمهورية أفغانستان تقديرًا لنجاحه بالإشراف على مبادرة تلقيح 9.5 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات صحية لأفغانستان، وإطلاق“إستراتيجية الصحة الوطنية 2020″، والنجاح بزيادة معدل الأعمار عند الولادة بمقدار 7 سنوات، وانخفاض معدل وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات بمعدل 44%، وتراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 19%.