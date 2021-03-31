الإمارات تدعو إلى حوار بناء حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا‎

أكدت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء، والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان.

وشددت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية؛ للوصول إلى حل يقبله الجميع، ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.

من جهة أخرى، ثمن البيان جهود مصر في التعامل مع الحادث العرضي في قناة السويس جرّاء جنوح إحدى السفن ونجاحها في تعويمها، وإعادة الحركة في القناة إلى مسارها الطبيعي بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة وفي وقت قصير.

وعبرت الإمارات عن ثقتها في اقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائي الحيوي لخطوط الملاحة الدولية والتجارة الدولية، والمعبر المهم لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الحيوية.