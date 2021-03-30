الأمم المتحدة تشيد بدعم سلطان عُمان لمسار السلام في اليمن

ثمَّن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث،“جهود السلطان العُماني هيثم بن طارق البنّاءة، والتزامه المستمر بدعم ‎اليمن ليسلك مسار السلام المستدام“.

وقال غريفيث، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن“السلطنة شريك أساس للأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى التوسط لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في اليمن“.

كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن شكرها للسلطان هيثم بن طارق، على ”دعمه لجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن والمبعوث الأمريكي لليمن“.

وأكدت في بيان نقلته الوكالة العُمانية التزامها بتحقيق وقف إطلاق النار، والوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية.