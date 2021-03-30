الإمارات تدعو إلى مواصلة الضغط على بقايا "داعش" في سوريا والعراق

دعت دولة الإمارات العربية إلى مواصلة الضغط على بقايا فلول داعش في سوريا والعراق، والتصدي لتهديداته المتنامية للعالم خاصة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإمارتية ريم الهاشمي، خلال مشاركتها في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية المجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد ”داعش“، إن بلادها ”ستواصل العمل من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل المعنية بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة“، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء.

ونظم الاجتماع الافتراضي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا لمناقشة الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم المتطرف، في ضوء مرور نحو عامين من معركة ”الباغوز“، التي تمكن فيها التحالف العالمي من تحرير آخر المعاقل الحصينة لتنظيم ”داعش“ الإرهابي وتحرير نحو 8 ملايين شخص في سوريا والعراق.

وأكدت المسؤولة الإمارتية أن بلادها ستواصل ”دعم جميع الجهود المستمرة لاستعادة الاستقرار وتنفيذ المشاريع الحيوية في المناطق المحررة من قبضة داعش، والتأكيد على أهمية توفير الإمدادات غير المقيدة أو المشروطة لمواد الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين في سوريا والعراق“.

وأضافت أن ”الإمارات بصفتها أيضًا من المشاركين في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاتصال لمواجهة دعاية داعش وانطلاقا من كونها الدولة المضيفة لمركزي هداية وصواب، تعلن الاستمرار في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لمنع انتشار الدعاية المروجة للعنف انطلاقا من التزامها الثابت والأكيد تجاه التحالف الدولي، وستواصل جهودها الدؤوبة الرامية للقضاء على الفكر المسموم الذي يبثه تنظيم داعش الإرهابي“.

وبحسب ”وام“، قدمت الإمارات مساعدات ونفذت برامج لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم ”داعش“ في العراق وسوريا بقيمة بلغت نحو 655 مليون درهم (178 مليون دولار).