الكويت.. إخلاء سبيل ابن نائب سابق متهم بقضية "أحداث داعش"

أخلت محكمة الأحداث الكويتية، اليوم الثلاثاء، سبيل المتهم الأول في قضية ”أحداث داعش“ وهو ابن نائب سابق، بعد نحو ثلاثة أشهر من ضبطه مع أحداث آخرين اتُهموا بالتواصل مع تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة في ليلة رأس السنة.

المحامي مساعد الهاجري :_ تم اخلاء سبيل موكلنا الحدث ابن النائب السابق المتهم في قضية الانضمام لداعش من محكمة الاحداث بعد استجوابنا لضابط الواقعة وبيان عدم صحة تحرياته في هذه الواقعة@bin_7amla pic.twitter.com/mI4ljtIau3 — المجلس (@Almajlliss) March 30, 2021

وتم الإخلاء بكفالة مالية بقيمة 1500 دينار (5000 دولار) بعد مرافعة المحامي مساعد الهاجري.

وأفاد محامي الدفاع بأن إخلاء سبيل موكله تم ”بعد استجوابه لضابط الواقعة، وبيان عدم صحة تحرياته في هذه الواقعة“.

تم اخلاء سبيل موكلنا الحدث ابن النائب السابق المتهم في قضية الانضمام لداعش من محكمة الاحداث بعد استجوابنا لضابط الواقعه وبيان عدم صحة تحرياته في هذه الواقعه — المحامي مساعد الهاجري (@BIN_7AMLA) March 30, 2021

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، داهم رجال أمن الدولة الأحداث المتهمين، في منزل المتهم الرئيس في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، ليتم إلقاء القبض عليه ومن ثم القبض على بقية أصدقائه الذين اعترف عليهم، وجرت إحالتهم إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وبحسب تقارير سابقة، فإن ”الحدث اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك“.

وأضافت التقارير نقلا عن مصادر أن ”أعضاء التنظيم طلبوا من الأحداث المتهمين استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة“.

وفي البداية تم ضبط 6 أحداث، تم إخلاء 3 منهم بعد ثبوت عدم تورطهم في القضية، في حين ظل الثلاثة الباقون في الحجز للتحقيق، بينما أخلي سبيل والد المتهم الرئيس، وهو نائب سابق بكفالة 2000 دينار.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أخلت المحكمة سبيل المتهم الثاني بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار (3300 دولار).

وأصدرت وزارة الداخلية آنذاك بيانا أشارت فيه إلى القضية، مؤكدة ”ضبط الأجهزة الأمنية لحدثين وثالث بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف“.