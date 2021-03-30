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البحرين تعين خالد يوسف الجلاهمة رئي...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 12:22 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 13:20 GMT

البحرين تعين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل

أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل. وجاء في المرسوم

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المصدر: فريق التحرير

أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.

وجاء في المرسوم أنه يجب على وزير الخارجية تنفيذ أحكامه ليعمل به من تاريخ صدوره.

ووقعت البحرين اتفاق سلام مع إسرائيل في البيت الأبيض، العام الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونص الاتفاق على أن الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفقا على فتح حقبة جديدة من الصداقة والتعاون، يسعى من خلالها البلدان إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة.

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