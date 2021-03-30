الكويت.. شيخ قبيلة العوازم يعتذر عن استقبال النواب الذين لم يساندوا بدر الداهوم

اعتذر شيخ قبيلة العوازم في الكويت فلاح بن جامع عن استقبال النواب الذين لم يقفوا إلى جانب النائب المبطلة عضويته الدكتور بدر الداهوم، الذي ينتمي إلى القبيلة ذاتها.

يعتذر أمير قبيلة العوازم

الشيخ / فلاح عيد بن جامع

بعدم استقبال النواب الذين لم يقفوا بجانب الدكتور/ بدر الداهوم .#فلاح_بن_جامع — فهد فلاح بن جامع (@fahad2016kw1) March 30, 2021

وقال فهد، نجل الشيخ فلاح في تغريدة عبر ”تويتر“: ”يعتذر أمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح عيد بن جامع بعدم استقبال النواب الذين لم يقفوا بجانب الدكتور بدر الداهوم“، في إشارة إلى رفض الشيخ فلاح لموقف هؤلاء النواب تجاه ابن قبيلته.

وكانت قبيلة العوازم قد أعلنت عقب إصدار حكم إبطال عضوية النائب الداهوم، مقاطعة الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة الخامسة، المقرر إجراؤها لاحقا، لانتخاب نائب بديل عن الداهوم؛ احتجاجا على الحكم ضد النائب الذي تباينت مواقف أبناء قبيلته النواب تجاهه.

وشهدت جلسة مجلس الأمة، الإثنين، غياب 32 نائبا عند أداء الحكومة القسم وإعلان خلو مقعد الداهوم؛ كإجراء احتجاجي من قبل النواب ضد الحكومة.

وحاول هؤلاء النواب المحتجون إقناع زملائهم بعدم حضور الجلسة لعدم إكمال النصاب القانوني وتمكين الحكومة من أداء القسم، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وحضر 17 نائبا، بينهم أربع نواب من قبيلة العوازم، وهم: سلمان الحليلة، حمود مبرك، أحمد الشحومي، ويوسف الغريب.

وفي محاولة سابقة لثني النواب العوازم عن مقاطعة جلسة القسم، تجمهر أمس الإثنين، عدد من المواطنين أمام ديواني النائبين حمود مبرك ويوسف الغريب؛ احتجاجا على موقفهما من عدم إعلان مقاطعة الجلسة، تخلل التجمع اشتباكات بالأيدي بين المتواجدين، وسط حضور أمني كثيف.

وتتمتع القبائل بنفوذ وتأثير واسعين في الانتخابات، حيث تختار مرشحيها للانتخابات مسبقا، فيما يُعرف بـ ”التشاوريات“ وتقوم بحشد الدعم لهم لجمع أصوات أبناء القبيلة لمرشحيها وإيصالهم إلى البرلمان.

وسبق أن اتفق نواب المعارضة على حشد صفوفهم وتوحيد كلمتهم وأجمعوا على استبعاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وانتخاب مرشحهم النائب بدر الحميدي، الذي حصل على 28 صوتا فقط، بالرغم من إعلان نحو 40 نائبا ترشيحهم له مسبقا.