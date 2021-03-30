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تشابك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة ا...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 10:13 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 11:40 GMT

تشابك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي (صور)

شهدت قاعة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تشابكا بالأيدي بين عدد من النواب عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه جلسة اليوم المثيرة التي

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

شهدت قاعة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تشابكا بالأيدي بين عدد من النواب عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه جلسة اليوم المثيرة التي أدت فيها الحكومة القسم بحضور 17 نائبا فقط.

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ووقعت المشادة بين النائب سلمان الحليلة الذي حضر جلسة القسم، والنائب صالح الشلاحي الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجهها الأخير لبعض النواب بعبارة ”ما فيكم رجال“.

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وتدخل بعض النواب وفق ما أظهرته الصور المتداولة لفض الاشتباك بين النائبين قبل أن يتطور الاشتباك ويشمل نوابا آخرين، بعد الانقسام العلني الذي أحدثته جلسة القسم.

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ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب.

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وشهدت جلسة اليوم إضافة إلى أداء الحكومة القسم، إعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم المبطلة عضويته دون التصويت، إضافة إلى مناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها العفو الشامل.

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واحتج 32 نائبا على أداء الحكومة القسم، وحاولوا إقناع زملائهم بعدم حضور الجلسة وتمكين الحكومة من أداء يمينها، وعدم إكمال النصاب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

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