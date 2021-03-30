أخبار

الحكومة الكويتية تتحدى "المقاطعين"...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 7:30 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 9:05 GMT

الحكومة الكويتية تتحدى "المقاطعين" بالقسم أمام أقلية نيابية (فيديو)

أدت الحكومة الكويتية الثلاثاء القسم الدستوري أمام مجلس الأمة بحضور 17 نائبا فقط، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فيما قاطع بقية النواب الجلسة وعددهم 32

+A -A
المصدر: الكويت – إرم نيوز

أدت الحكومة الكويتية الثلاثاء القسم الدستوري أمام مجلس الأمة بحضور 17 نائبا فقط، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فيما قاطع بقية النواب الجلسة وعددهم 32 نائبا.

وحضر الجلسة كل من النواب أحمد الحمد، خليل الصالح، حمد سيف، عدنان عبدالصمد، علي القطان، عبدالله الطريجي، سعد الخنفور، مبارك الخجمه، هشام الصالح، يوسف الفضالة، سلمان الحليلة، خالد عايد، سعدون حماد، ناصر الدوسري، حمود مبرك، أحمد الشحومي، ويوسف الغريب.

واكتمل بوجود هؤلاء النواب وأعضاء الحكومة النصاب القانوني لأداء الجلسة، بالرغم من غياب النواب الآخرين وتنفيذهم جلسة احتجاجية أمام مجلس الأمة رفضا لأداء الحكومة القسم.

وبرر النواب الـ 32 الذين قاطعوا الجلسة قرارهم بالمقاطعة لعدم تمكين الحكومة من أداء القسم، فيما قرروا حضورها عقب أداء القسم وإعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية، وتم أداء القسم بالرغم من الضغوطات التي سعى إليها النواب المقاطعون لإقناع زملائهم بمقاطعة الجلسة وعدم إكمال النصاب.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play