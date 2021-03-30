الحكومة الكويتية تتحدى "المقاطعين" بالقسم أمام أقلية نيابية (فيديو)

أدت الحكومة الكويتية الثلاثاء القسم الدستوري أمام مجلس الأمة بحضور 17 نائبا فقط، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فيما قاطع بقية النواب الجلسة وعددهم 32 نائبا.

وحضر الجلسة كل من النواب أحمد الحمد، خليل الصالح، حمد سيف، عدنان عبدالصمد، علي القطان، عبدالله الطريجي، سعد الخنفور، مبارك الخجمه، هشام الصالح، يوسف الفضالة، سلمان الحليلة، خالد عايد، سعدون حماد، ناصر الدوسري، حمود مبرك، أحمد الشحومي، ويوسف الغريب.

واكتمل بوجود هؤلاء النواب وأعضاء الحكومة النصاب القانوني لأداء الجلسة، بالرغم من غياب النواب الآخرين وتنفيذهم جلسة احتجاجية أمام مجلس الأمة رفضا لأداء الحكومة القسم.

رئيس الحكومة والوزراء يؤدون القسم الدستوري أمام مجلس الامة..

كشف الحضور بجلسة قسم الحكومة pic.twitter.com/btOwAxQ9xs — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 30, 2021

وبرر النواب الـ 32 الذين قاطعوا الجلسة قرارهم بالمقاطعة لعدم تمكين الحكومة من أداء القسم، فيما قرروا حضورها عقب أداء القسم وإعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية، وتم أداء القسم بالرغم من الضغوطات التي سعى إليها النواب المقاطعون لإقناع زملائهم بمقاطعة الجلسة وعدم إكمال النصاب.