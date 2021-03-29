الكويت.. مليارا دولار لمكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة "كورونا"

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي يوم الإثنين مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار ما يعادل 1.99 مليار دولار لتغطية مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.

ورفع مجلس الوزراء المشروع إلى أمير البلاد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان) لإقراره.