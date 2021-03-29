وفد عسكري إماراتي يزور المغرب لتعزيز التعاون بين الرباط وأبوظبي‎

يجري وفد عسكري إماراتي رفيع المستوى زيارة للمغرب لبحث جوانب التعاون العسكري الثنائي.

واستقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي اليوم الإثنين الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، بأن هذا اللقاء ”شكل فرصة للمسؤولين لتسليط الضوء على العلاقات الأخوية وجودة التعاون متعدد الأشكال، الذي يجمع المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة“.

وأضاف المصدر ذاته، أن ”المباحثات بين المسؤولين تناولت أيضا، تعزيز التعاون العسكري المغربي-الإماراتي وسبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين“.

كما استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الضيف الإماراتي والوفد العسكري المرافق له.

وأوضح البيان نفسه، أن المباحثات، التي جرت بحضور رؤساء المكاتب المعنية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ومفتش القوات الجوية الملكية، وكذا أعضاء الوفد الإماراتي والملحق العسكري بسفارة الإمارات العربية المتحدة في الرباط، تناولت مختلف جوانب التعاون العسكري بين البلدين.

وأعرب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية عن ارتياحهما لجودة واستدامة التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.