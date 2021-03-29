‎ مؤتمر بروكسل الخامس.. ‎الإمارات تدعم الشعب السوري بــ 30 مليون دولار

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها اليوم الإثنين، في مؤتمر ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة“ الذي انعقد في بروكسل، وتستضيفه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للعام الخامس، بتقديم 30 مليون دولار دعما للشعب السوري بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومثّل دولة الإمارات في المؤتمر الدولي – الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي – خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إلى جانب ممثلي الدول المانحة والمنظمات والهيئات الإنسانية المتخصصة.

وأكد المرر في كلمة أمام المؤتمر، أن ”دولة الإمارات تؤمن إيمانا قويا بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة السورية، مع دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، إلى جانب جهود الوساطة الدولية الأخرى الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام بناءً على مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254“.

وجدّد التأكيد على ”رفض دولة الإمارات للتدخل الأجنبي في الشأن السوري“، مشددا على أهمية ”وجود دور عربي فعّال في سوريا، ومساعدة السوريين في العودة إلى محيطهم العربي“.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتضن على أرضها منذ بداية الأزمة السورية ما يزيد على 130 ألف سوري.

ولفت إلى أنّ دولة الإمارات قدّمت على مدار السنوات العشر الماضية، ما يزيد على 1.11 مليار دولار من المساعدات لغوث اللاجئين السوريين سواء داخل سوريا أو في كل من: الأردن ولبنان والعراق واليونان.

وبيّن أنّ تلك المساعدات شملت توفير الغذاء والإيواء والرعاية الصحية، وأيضا إنشاء المستشفيات الميدانية، وإنشاء المخيّم الإماراتي الأردني في منطقة مريجيب الفهود الأردنية، ومخيمات مماثلة في إقليم كردستان العراق، وفي اليونان؛ لتوفير سبل المعيشة والحماية والخدمات الاجتماعية المختلفة.