الكويت.. منع رئيس الوزراء السابق جابر المبارك من السفر في قضية "صندوق الجيش"

قررت محكمة الوزراء في دولة الكويت، يوم الإثنين، منع رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، من السفر، وذلك عقب التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ“صندوق الجيش“.

وأفادت صحيفة ”القبس“ المحلية، بأنه تم ”إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك، وذلك بعد التحقيق معه في إحدى شبهات الفساد بمئات الملايين، كما قررت منعه من السفر“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع، أن سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات المتهمين ضده.

وكان الشيخ جابر المبارك قد اعتذر، الإثنين الماضي، عن المثول أمام محكمة الوزراء، وفق ما كان مقررا للتحقيق معه في الصفقة التي أبرمت في عهده.

وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ خالد الجراح.

ونقل جهاز أمن الدولة، مؤخرا، الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وفهد الباز، إلى السجن المركزي، بعد أيام من حجزهم والتحقيق معهم في القضية.

وكان حساب ”شاهين“ الإخباري قد نشر، الأسبوع الماضي، اعترافات منسوبة للشيخ خالد الجراح، والقياديين الآخرين، زعم فيها أن الشيخ الجراح ”أكد علم الشيخ جابر المبارك ونجله فهد بكافة التحويلات، وأنها تمت لحساباتهم في المملكة المتحدة“.

وأضاف الجراح وفق ما نقله عنه ”شاهين“، أن التحويلات ”تمت وفقا للقانون، وأن المبالغ المحولة من صندوق الجيش للخارج كانت لأغراض سياسية وتخدم المصلحة العليا للبلد“.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة جميع التفاصيل التي أوردها حساب ”شاهين“ بشأن الاعترافات، لا سيما أن التحقيق بهذه القضية سري، بأمر من محكمة الوزراء التي حظرت منذ بداية إثارتها نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق.