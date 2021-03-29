بلومبيرغ: الإسرائيليون يستهدفون شراء العقارات في الإمارات

رأت سيدة الأعمال الإسرائيلية ميري فاسيليفسكي بينتو، أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، فرصة ذهبية، باعتبار أن الإسرائيليين سيبدؤون بالبحث عن صفقات بسوق العقارات في الإمارات، وفق ما ذكرت شبكة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

وقالت بينتو في مقابلة مع الشبكة: إن ”السوق الآن في دبي استثنائي، بسبب أسعاره المنخفضة وشروط الدفع المغرية، وإن مشروعها التالي هو البدء في تنظيم جولات إلى الإمارة للمستثمرين المحتملين“.

ويمكن ان يقدم مشروع بينتو منفذًا قويا لسوق العقارات الإماراتي الذي يحتاج إلى الانتعاش، نظرًا لوجود فائض من المباني الجديدة والنزوح الجماعي لآلاف الوافدين، بسبب جائحة ”كورونا“ ما يجعل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها منذ أواخر 2012، وسيمنح وصول الإسرائيليين إلى دولة تفتخر بكونها تضم أكثر المدن شهرة في العالم العربي، ميزة جديدة مقابل منافسيها الخليجيين.

ولا يقتصر نشاط الأعمال على العقارات، إذ إن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على التعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية، ومكافحة ”كورونا“ بل ودخلتا -أيضًا- في شراكة لتطوير الأسلحة.

وتتوقع إسرائيل أن تصل التجارة الثنائية بين البلدين إلى حوالي 6.5 مليار دولار، مع نضوج التعاون. فيما انشأت الإمارات صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار، يستهدف القطاعات الإستراتيجية في إسرائيل.

وفي دبي تتوقع غرف التجارة أن تزيد الصادرات السنوية إلى إسرائيل وحدها، عن 4 مليارات دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارة، إلا أن التغيير سيكون موضع ترحيب كبير في قطاع العقارات في دبي، الذي يقدر أن يصل إلى 130 مليار دولار بحلول 2023.

وتراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي في الفترة الأخيرة بنسبة 40٪ عن مستوياتها في 2014، من حيث معدلات التضخم المعدلة. ومع ذلك، فإن هناك اهتمامًا متزايدًا في قطاع العقار في الإمارات مع زيارة حوالي 130 ألف إسرائيلي للدولة منذ قيام العلاقات في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال نيال ماكلوغلين، نائب الرئيس الأول في شركة داماك العقارية في دبي: إن ”الإسرائيليين يتطلعون إلى الشراء أو الاستئجار قبل معرض إكسبو الدولي 2020، المقرر عقده في الإمارة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل“.

ولتلبية الطلب، بدأت داماك وشركة إعمار العقارية في توظيف متحدثين باللغة العبرية، ونشر الوظائف الشاغرة عبر الإنترنت، لمرشحين يتمتعون بالمهارات اللغوية المطلوبة، فيما ظهرت إعلانات -أيضًا- على مواقع الويب الإسرائيلية التي تسوّق عقارات في دبي.

وقال شاي كوهين، وهو إسرائيلي زار الإمارات مرتين، قبل شراء شقة من غرفتي نوم بقيمة 250 ألف دولار في منطقة تاون سكوير في دبي: ”لم يكن لدي أدنى فكرة عن وجود أشياء من هذا القبيل في الشرق الأوسط ، خارج تل أبيب لقد صدمت عندما علمت ذلك“.

بدروه قال دانيال غولدشتاين، مدير مكتب ”بوشامب إستيتس“ وهي شركة متعددة الجنسيات في تل أبيب: ”يحب الإسرائيليون الأماكن الغريبة، ويسعون للعائد والعائدات في الإمارات، أعلى بكثير مما يحققونه في أي مكان في إسرائيل“.